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El ejecutivo de confianza de Leonidas Vial que liderará gestión patrimonial de LarrainVial

Junto al CEO del multifamily Alcalá, tomarán la dirección del negocio tras la salida de Gonzalo Córdova.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 18:00 hrs.

Fondos de inversión gestión patrimonio Cristóbal Muñoz
<p>El nuevo líder de la división de gestión patrimonial de LarrainVial, Diego Lecaros.</p>

El nuevo líder de la división de gestión patrimonial de LarrainVial, Diego Lecaros.

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