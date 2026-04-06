El ejecutivo de confianza de Leonidas Vial que liderará gestión patrimonial de LarrainVial
Junto al CEO del multifamily Alcalá, tomarán la dirección del negocio tras la salida de Gonzalo Córdova.
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Un cambio en la alta cúpula de su negocio de gestión patrimonial anunció LarrainVial a fines de la semana pasada.
En un correo a sus trabajadores, se reveló la salida del actual gerente general de wealth management y socio de la matriz, Gonzalo Córdova, tras 24 años en la firma.
Los directores del área que lo apoyaban y también socios, Cristián Cardone y Sebastián Wenz, también dejarán la división y aguardarán por una reubicación en la firma.
La dirección de gestión patrimonial será asumida por el gerente de regiones de la unidad, Diego Lecaros, y CEO del multifamily Alcalá, Gonzalo Silva.
Equipo con rol ejecutivo
LarrainVial explicó a DF que se encuentra “impulsando una nueva etapa, a cargo de un equipo con un rol más ejecutivo” en su área de wealth management.
La etapa también incluiría buscar el crecimiento internacional, con foco en América Latina.
De esta manera, parte del timón de la división quedará en manos de Lecaros, quien es conocido en el entorno de la firma como cercano y hombre de confianza de Leonidas Vial.
De hecho, hasta su nominación, fue director ejecutivo de las financieras del empresario, ST Capital y Fynpal, y formó parte del directorio de la asesora inmobiliaria Grupo Casal.
El ejecutivo ingresó a LarrainVial y su área de wealth management en 2005, y desde 2012 lidera la expansión regional de la división.
El negocio
De acuerdo con LarrainVial, el área de gestión patrimonial cerró 2025 con US$ 10 mil millones bajo administración de 28 mil clientes.
Si bien mostró una caída en usuarios frente al ejercicio anterior, marcó una recuperación en monto: al cierre de 2024, anotó US$ 9.500 millones administrados de 30 mil clientes, según la última memoria de la firma.
La cifra va en línea al cierre de 2023, cuando gestionaba US$ 9.500 millones de 35 mil clientes, de acuerdo a la memoria de aquel año.
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