Codelco y tres firmas contratistas fueron multadas tras el mortal derrumbe en El Teniente

El derrumbe del pasado 31 de julio causó la muerte de seis trabajadores subcontratados e hiriendo a otros. (Foto: Aton Chile)

Las tres contratistas fueron multadas con el equivalente a unos US$ 87.000 en conjunto, frente a unos US$ 20.000 para Codelco.

Codelco fue multada por el regulador laboral tras el mortal derrumbe del año pasado en El Teniente, mientras que tres firmas contratistas cuyos trabajadores resultaron muertos o heridos recibieron sanciones más severas, según registros de inspección obtenidos por Reuters.

Las sanciones, de las que no se había informado anteriormente, se impusieron en meses posteriores al evento sísmico del 31 de julio que provocó un estallido de roca en El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, causando la muerte de seis trabajadores subcontratados e hiriendo a otros.

Reuters obtuvo los archivos del Ministerio de Trabajo mediante solicitudes de acceso a la información pública. En Chile, esas multas se notifican directamente a los empleadores y pueden ser impugnadas o reducidas administrativamente, pero generalmente no se divulgan en comunicados públicos.

Tras ocurrir el accidente, el entonces ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, dijo que su oficina y el regulador minero Sernageomin, investigarían las causas del incidente y si se había infringido alguna norma de seguridad laboral.

Un sismo de magnitud aproximada de 4,3 provocó la detención temporal de todas las operaciones subterráneas en el extenso complejo minero, en medio de las labores de rescate y las inspecciones de seguridad.

El derrumbe supuso un costo operativo significativo. La estatal ha declarado que la detención y paulatina reactivación redujeron la producción de cobre en decenas de miles de toneladas métricas, interrumpiendo la oferta en un momento de escasez global.

El desastre también puso de relieve los riesgos geotécnicos a los que se enfrentan las antiguas minas subterráneas en el país.

Las firmas contratistas multadas

Los registros muestran que las tres contratistas fueron multadas con el equivalente a unos US$ 87.000 en conjunto, frente a unos US$ 20.000 para Codelco, una diferencia que refleja la responsabilidad compartida en Chile para los trabajos subcontratados.

Si bien la empresa principal, Codelco, puede ser sancionada por fallas generales en materia de seguridad, los contratistas siguen siendo directamente responsables como empleadores de la notificación de accidentes, la evaluación de riesgos, la asignación de trabajadores y otras obligaciones de cumplimiento, según la ley local.

En una de las sanciones, los inspectores laborales afirmaron que Codelco carecía de un procedimiento completo y por escrito que mostrara cómo se utilizaban las alertas sísmicas para decidir si se debía detener o restringir el trabajo.

Tras el incidente, los reguladores también descubrieron que Codelco infringió normas laborales al encontrar a operadores entrando o alistándose para entrar en áreas subterráneas mientras la suspensión de la mina seguía vigente, según un registro de sanciones.

Según la normativa, algunas infracciones graves o que provoquen accidentes mortales pueden ser sancionadas con multas de hasta 150 UTM, una unidad indexada a la inflación, o aproximadamente US$ 11.000 estadounidenses al valor actual, por cada infracción.

El organismo regulador impuso una multa de 340 UTM, aproximadamente US$ 26.000 estadounidenses en la actualidad, a una empresa tras el derrumbe mortal de una obra en construcción en un caso ocurrido en 2007.

Defensores de los derechos laborales y especialistas en seguridad de los trabajadores han cuestionado si sanciones tan pequeñas tienen suficiente efecto sobre las grandes empresas.

"Resulta indispensable el aumento de los montos de las multas, para disuadir efectivamente a las empresas del incumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera", decía un informe de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en 2011.

Desde entonces, las propuestas para aumentar las multas por accidentes laborales graves o mortales no han prosperado.

Codelco detalla cambios

Desde el derrumbe, Codelco ha dicho que reforzó procedimientos de seguridad para reanudar labores en El Teniente, sumando sesiones informativas de seguridad al inicio de turnos, mejorando las comunicaciones subterráneas, intensificando la comprobación de ubicación de los trabajadores y revisando los equipos de protección.

Posterior al incidente, la empresa anunció que un panel independiente, encabezado por un exCEO de Anglo American, examinaría las causas y si hubo problemas más generales de gestión o del entorno laboral que influyeron.

En una declaración a Reuters, Codelco dijo que su sistema de respuesta ante alertas sísmicas estaba activo el día del accidente y que había apelado la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo.

Añadió que "existe un procedimiento judicial en curso relacionado con la fiscalización sobre el ingreso de trabajadores durante la suspensión" y que estaba a la espera de una decisión de las autoridades.

Codelco anunció en agosto que el gerente de El Teniente, Andrés Music, dejaría su cargo, y en febrero anunció la salida de tres altos ejecutivos después de que una auditoría interna encontrara inconsistencias y ocultamiento de información tras un accidente ocurrido en la mina en 2023.

Contratistas reciben mayores multas

Entre las tres empresas contratistas multadas, Zublín -filial de Strabag- fue multada por no informar del fallecimiento de un trabajador en un plazo de 24 horas. Los inspectores constataron que, si bien la firma tuvo conocimiento del accidente en un plazo de dos horas, no notificó a las autoridades laborales hasta la noche siguiente.

La empresa austriaca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una unidad de la constructora local SalfaCorp también fue sancionada después de que uno de sus trabajadores falleciera en el sector Andesita. Los inspectores indicaron que la compañía no informó de inmediato a las autoridades sobre el accidente mortal, además de haber cometido otras infracciones.

Los documentos también indicaban que la evaluación de riesgos no tuvo en cuenta adecuadamente los riesgos sísmicos y que la firma no hizo lo suficiente para proteger la vida de los trabajadores. SalfaCorp no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El regulador laboral de Chile también multó a Constructora Gardilcic, la contratista cuyos trabajadores resultaron muertos y heridos en el sector Recursos Norte.

Los inspectores afirmaron que la empresa informó del accidente con retraso, demoró la presentación de los informes de lesiones y demostró una deficiente planificación en materia de seguridad.

Las autoridades también concluyeron que Gardilcic no consideró adecuadamente el riesgo de desprendimientos violentos de rocas fuera de las zonas de peligro designadas y que puso a algunos trabajadores en tareas para las que no estaban autorizados. Gardilcic no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Codelco ha declarado que las zonas más afectadas por el accidente permanecerán bajo estrictas restricciones mientras continúan las investigaciones penales, regulatorias y técnicas.

La empresa se ha comprometido a una reactivación gradual, aprobada por el organismo regulador, lo que genera incertidumbre sobre cuándo podrá reanudarse la actividad normal de toda la mina.