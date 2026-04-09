Startuplab.01 lanza programas para llevar startups deep tech chilenas a mercados globales

La convocatoria está orientada a startups con soluciones validadas en laboratorio y fases siguientes. Foto: startuplab.01

Deep Build y Deep Scale permitirán a firmas con soluciones validadas en laboratorio, conectarse con redes, capital y mercados internacionales.

El hub deeptech startuplab.01 -impulsado por Fundación Chile y Corfo- anunció el lanzamiento de Deep Build y Deep Scale, dos programas de aceleración internacional diseñados para impulsar startups científico tecnológicas hacia mercados globales.

En alianza con referentes como Hello Tomorrow y Futuro Perfecto, la iniciativa busca cerrar una brecha en el ecosistema chileno: la falta de acceso estructurado a redes, financiamiento e instrumentos internacionales para startups deep tech; es decir, aquellas basadas en investigación avanzada y orientadas a resolver problemas complejos.

Las postulacionesse abrirán a partir del segundo trimestre de 2026, para las compañías residentes del hub con proyectos científico tecnológicos con un nivel de tecnología TRL 4 (valida en el laboratorio) en adelante.

El hub señaló, a través de un comunicado, que startuplab.01 no toma participación accionaria de las startups, las que mantienen el control y la propiedad intelectual, además de acceder a infraestructura avanzada, redes corporativas y alianzas internacionales.

“Chile tiene ciencia y talento de nivel mundial, pero muchas veces ese potencial no logra traducirse en impacto global. Con Deep Build y Deep Scale estamos creando una ruta concreta para que nuestras startups puedan conectarse con capital, redes y mercados internacionales desde etapas tempranas”, señaló en un comunicado la directora ejecutiva de startuplab.01, Francisca Contreras.

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Los programas

Deep Build y Deep Scale están diseñados para distintos perfiles y etapas de desarrollo de una startup Deep tech.

Deep Build, que será ejecutado por la organización europea Futuro Perfecto, está orientado a startups en etapas tempranas que buscan transformar desarrollos científicos en propuestas comerciales.

Durante cinco meses, el programa abordará desde la validación de mercado hasta la preparación para inversión, incluyendo mentorías especializadas, desarrollo de prototipos y acceso a instrumentos como el European Innovation Council.

En tanto, Deep Scale será desarrollado junto a Hello Tomorrow, uno de los principales actores globales en innovación deeptech. Está enfocado en startups con tecnología validada que buscan escalar internacionalmente y contempla vinculación con inversionistas globales, estrategias de expansión y acceso a una red de más de 1.000 inversionistas de 130 países.

“Estos programas permiten acompañar a las startups en todo su ciclo de crecimiento, desde la validación hasta la expansión global. No existía en Chile una oferta integrada de este nivel, conectada directamente con los principales actores del ecosistema deep tech internacional”, afirmó el acceleration and programs leader de startuplab.01, Vicente Pavani.