Lavín Abogados fortalece áreas ambientales y de concesiones marítimas

Lavín Abogados & Consultores informó la incorporación de Gonzalo Lavín de Tezanos Pinto como socio del estudio. En su nueva calidad, asumirá el liderazgo del área de concesiones marítimas y reforzará el trabajo del estudio en materias ambientales y de aguas. Forma parte del estudio desde sus inicios y ha participado en asesorías y asuntos de alta complejidad, señaló la firma en una declaración.