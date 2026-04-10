Lavín Abogados fortalece áreas ambientales y de concesiones marítimas
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Lavín Abogados & Consultores informó la incorporación de Gonzalo Lavín de Tezanos Pinto como socio del estudio. En su nueva calidad, asumirá el liderazgo del área de concesiones marítimas y reforzará el trabajo del estudio en materias ambientales y de aguas. Forma parte del estudio desde sus inicios y ha participado en asesorías y asuntos de alta complejidad, señaló la firma en una declaración.
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