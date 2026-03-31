Oficial: Tres isapres suben sus planes al tope de 3,5% este año y otras tres congelan las alzas

Las aseguradoras que elevaron el costo de sus prestaciones de salud al máximo permitido son Banmédica, Vida Tres y Cruz Blanca. Colmena lo incrementó en 2%, Esencial en 2,1% e Isalud en 3,2%.

Tres isapres subieron sus planes de salud de 2026 con el máximo permitido por la autoridad, otras tres lo elevaron en menor medida y un número similar mantuvo congelados dichos programas. Así lo informó la Superintendencia de Salud, liderada por Fernando Riveros, entidad que verificó la adecuación del precio base (APB) de 2026 y quien reafirmó que sin ese chequeo previo, "ninguna adecuación tiene validez".

Aunque cada aseguradora puede decidir con autonomía si incrementa o no el valor de los programas a sus clientes, la Superintendencia fiscaliza que ese porcentaje no supere el techo máximo del guarismo llamado ICSA, que se fijó en 3,5% para este año.

"Este porcentaje refleja la variación real de los costos operacionales de las Isapres durante 2025 y su resultado corresponde a dos componentes con efectos opuestos: el aumento de los costos por prestaciones de salud que llegó a un 9,1% y la disminución de los costos por subsidios de incapacidad laboral (SIL) que bajo a un 11,6%. El resultado neto de ambos componentes es 3,5%. Ese es el límite que ninguna Isapre puede superar, aunque sus costos verificados sean mayores", explicó la autoridad.

Las aseguradoras que elevaron el costo de sus prestaciones de salud al máximo permitido son Banmédica, Vida Tres y Cruz Blanca. Colmena lo incrementó en 2%, Esencial en 2,1% e Isalud en 3,2%. Por otro lado, Consalud, Nueva Masvida y Fundación Banco Estado congelaron el alza.

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El superintendente Fernando Riveros explicó que “este proceso funciona con dos límites, que operan simultáneamente y que tienen por finalidad proteger a las personas afiliadas. El primero es el ICSA: este es el techo de 3,5% que ninguna Isapre puede superar. El segundo es la verificación individual: que consiste en que cada Isapre debe demostrar a la Superintendencia que sus costos reales justificanla adecuación que pretende aplicar. Si no lo demuestran, sólo pueden adecuar hasta lo que sus costos reales acrediten. Si sus costos verificados superan el 3,5%, igual opera el techo. En ambos casos, las personas pueden estar seguras que siempre pagarán el menor valor posible".

La autoridad hizo hincapié en que "la Superintendencia no sube precios ni ordena adecuaciones", sino que "la decisión de modificar el precio base es de responsabilidad exclusiva de cada Isapre".

Riveros enfatizó que "lo que hace la Superintendencia es garantizar que ninguna institución pueda adecuar más de lo que sus costos justifiquen ni más de lo que la ley permite. Ese es nuestro rol: fiscalizar y resguardar a las personas afiliadas".

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Caso a caso

En los casos de Banmédica, Vida Tres y Cruz Blanca, la verificación que realizó la Superintendencia constató costos que superaban el ICSA de 3,5%. En esos casos operó el techo: las tres instituciones sólo están autorizadas adecuar hasta 3,5%, aunque sus costos verificados sean mayores. Este mecanismo protege a las personas afiliadas de absorber íntegramente los costos operacionales de su isapre, enfatizó la autoridad.

En los casos de Colmena y Esencial, la verificación que realizó la Superintendencia constató costos menores a lo que cada institución había propuesto. Así, Colmena propuso alzar 2,2% pero sus costos verificados arrojaron 2,0%: sólo puede aplicar 2,0%. Esencial sugirió un aumento de 2,15% y sus costos verificados a rrojaron 2,1%: sólo puede ajustar 2,1%. En ambos casos opera el límite de la verificación.

En el caso de Isalud, aunque la verificación permitía adecuar hasta 3,5%, la Isapre propuso 3,2%. Opera su propia propuesta por ser el menor valor. Consalud y Fundación Banco Estado tuvieron costos negativos en la verificación, por lo que no pueden adecuar el precio base.

En tanto, Nueva Masvida decidió no adecuar por decisión comercial, independiente del resultado de su verificación. Cruz del Norte no participa del proceso porque sólo tiene planes grupales, los que no están sujetos a las adecuaciones anuales de precio base dela Superintendencia de Salud. Sin embargo, sus costos operacionales sí son considerados para el cálculo del ICSA, aclaró la entidad liderada por Riveros.