Grupo Everest adquiere red de centros dentales ligada a Carlos Kubick y llega a 50 clínicas en el país

Fundado por los hermanos José Antonio y Emilio Nualart, sigue con el pie en el acelerador.

El grupo Everest, fundado por los hermanos José Antonio y Emilio Nualart, sigue con el pie en el acelerador y cerró la adquisición de Clínicas Norden, una red de centros dentales de alto estándar que fue fundada por el cirujano dentista Andreas Hanke y que contaba en su propiedad con el presidente de la CLC, Carlos Kubick; Rodrigo Muñoz, de Capital Trust; y Patricio Legarreta, exsocio de Construmart.

Los hermanos Nualart ya operaban las redes dentales Everest y Alpes y, con estos ocho centros que se suman, ya cuentan con 49 clínicas en el país y están iniciando la habilitación de la número 50.

Profundizando su estrategia multimarca, Everest mantendrá el nombre Norden y los principios que marcan la diferenciación de dicha marca.

Previamente, el grupo ya había comprado otras cuatro cadenas odontológicas más pequeñas (Sandía, Bucalis, BYO y OneDent) y se han propuesto llegar a 80 clínicas el año 2028.