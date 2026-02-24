Meta acuerda un acuerdo multimillonario de chips con AMD

Las acciones del fabricante estadounidense de chips suben mientras el acuerdo allana el camino para que el gigante de las redes sociales tome una participación en el grupo.

Meta cerró un acuerdo multibillonario de chips con AMD que podría llevar a la dueña de Facebook a tomar una participación de 10% en el grupo, impulsando con fuerza las acciones del fabricante estadounidense el martes.

El gigante de redes sociales señaló que adquirirá chips personalizados con una capacidad total de 6 gigawatts a AMD, mientras acelera para desarrollar y desplegar sus modelos de IA.

La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, afirmó que, bajo el acuerdo, “cada gigawatt de cómputo vale decenas de miles de millones”.

AMD también entregó a Meta un warrant basado en desempeño, que le da la opción de adquirir hasta 160 millones de acciones de AMD en tramos, a un precio de ejercicio de US$ 0,01, a medida que el dueño de Facebook vaya realizando órdenes sucesivas de procesadores.

Este esquema de acciones a cambio de chips representa la última transacción “circular” de la industria y refleja un acuerdo que AMD firmó con OpenAI en octubre, en el que al creador de ChatGPT se le ofreció, con el tiempo, una participación de 10% en el grupo.

Las acciones de AMD -que tiene una capitalización bursátil de US$ 320 mil millones- subieron 14% en el premarket del martes.

La operación también es una nueva señal de que los grandes clientes de Big Tech buscan diversificar proveedores más allá del líder del mercado, Nvidia, que la semana pasada anunció su propio acuerdo plurianual con Meta para abastecerle “millones” de chips en los próximos años.

Meta recibirá su primer tramo de acciones de AMD en la segunda mitad de este año, cuando se despache el primer gigawatt de chips, dijo Su. Los términos del warrant también están vinculados a ciertos umbrales de precio de la acción, escalando hasta US$ 600 para el tramo final. El warrant vence en febrero de 2031.

“En cierto sentido, Meta está haciendo una gran apuesta por AMD, y nosotros también le estamos dando a Meta la posibilidad de participar si a los accionistas de AMD les va bien”, dijo Su. “Desde el punto de vista financiero, cada gigawatt de cómputo vale decenas de miles de millones”.

Su agregó que la estructura del warrant ayudaría a “asegurar que siempre tengamos un lugar claro en la mesa cuando (Meta) piense en lo que necesita después”.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que esperaba que AMD fuera “un socio importante por muchos años”.

Meta ha señalado que casi duplicará su gasto en infraestructura de IA este año, hasta US$135 mil millones, mientras los gigantes tecnológicos de EE.UU. se apresuran a construir centros de datos para entrenar y operar software de IA. Ya es uno de los mayores clientes de AMD en chips de IA.

“No creemos que una sola solución de silicio vaya a funcionar para todas nuestras cargas de trabajo”, dijo Santosh Janardhan, jefe de infraestructura de Meta. “Hay un lugar para Nvidia, hay un lugar para AMD y… también hay un lugar para nuestro propio silicio personalizado. Necesitamos los tres”.

Bajo el acuerdo, AMD construirá una versión a medida de sus chips de IA MI450 para Meta. Se utilizarán principalmente para cargas de trabajo de “inferencia”, el proceso de hacer correr los modelos después de haber sido entrenados.

Estos chips requieren 6 gigawatts de energía, equivalente a lo necesario para 5 millones de hogares en Estados Unidos durante un año.

Infraestructura de IA

En los últimos años han surgido mecanismos de financiamiento cada vez más creativos para sostener las gigantescas construcciones de infraestructura de IA, lo que ha generado advertencias sobre financiamiento circular.

AMD, por ejemplo, ayudó al constructor de centros de datos Crusoe a conseguir un préstamo de US$ 300 millones de Goldman Sachs al ofrecer un respaldo que garantiza el uso de sus chips si Crusoe no logra encontrar clientes después de instalarlos en una planta en Ohio.

Los gigantes tecnológicos, históricamente llenos de caja, enfrentan ahora la perspectiva de recurrir a los mercados de bonos y acciones o de reducir retornos de capital a los accionistas para financiar sus planes de infraestructura sin precedentes. La matriz de Facebook e Instagram recaudó US$ 30 mil millones en octubre, su mayor emisión de deuda hasta la fecha.