Dólar abre estable en medio de la incertidumbre por fallo sobre aranceles de Trump y la respuesta del mandatario

El dollar index retrocedía 0,1% a 97,7 puntos, después de llegar a caer 0,5% durante la jornada asiática, un segmento que sigue con baja liquidez por el Nuevo Año Lunar de China. Las tasas de interés cotizaban estables, al igual que los precios del cobre.

El dólar partió la semana sin cambios significativos, con mercados atentos a la moción de Donald Trump para elevar a 15% los aranceles de importación en Estados Unidos, después de que la Corte Suprema declarara ilegal el régimen impuesto a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, sigla en inglés).

La divisa abrió estable a $ 867,4 en los primeros negocios de este lunes. Viene de una semana de poca volatilidad, habiendo quedado un poco más arriba al final del período.

El dollar index retrocedía 0,1% a 97,7 puntos, después de llegar a caer 0,5% durante la jornada asiática, un segmento que sigue con baja liquidez por el Nuevo Año Lunar de China. Las tasas de interés cotizaban estables, al igual que los precios del cobre.

"El dólar global comienza la semana en baja. El hecho de que EEUU no haya lanzado un ataque militar contra Irán este fin de semana es probablemente uno de los factores que explican la venta sobre la divisa, pero la incertidumbre comercial y lo que esto significa para la economía estadounidense es otro", escribió el head global de mercados de ING, Chris Turner.

"En el ámbito comercial, el mundo tiene ahora que lidiar con un recargo del 15% sobre las importaciones en virtud del artículo 122, en lugar de los distintos niveles arancelarios impuestos por el anterior régimen de la IEEPA. Esto significa que países como China y Brasil podrían obtener tasas arancelarias más bajas, pero países como el Reino Unido y Australia perderían la ventaja de sus acuerdos negociados del 10%", elaboró.