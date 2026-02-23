Dólar abre estable en medio de la incertidumbre por fallo sobre aranceles de Trump y la respuesta del mandatario
El dollar index retrocedía 0,1% a 97,7 puntos, después de llegar a caer 0,5% durante la jornada asiática, un segmento que sigue con baja liquidez por el Nuevo Año Lunar de China. Las tasas de interés cotizaban estables, al igual que los precios del cobre.
Noticias destacadas
El dólar partió la semana sin cambios significativos, con mercados atentos a la moción de Donald Trump para elevar a 15% los aranceles de importación en Estados Unidos, después de que la Corte Suprema declarara ilegal el régimen impuesto a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, sigla en inglés).
La divisa abrió estable a $ 867,4 en los primeros negocios de este lunes. Viene de una semana de poca volatilidad, habiendo quedado un poco más arriba al final del período.
El dollar index retrocedía 0,1% a 97,7 puntos, después de llegar a caer 0,5% durante la jornada asiática, un segmento que sigue con baja liquidez por el Nuevo Año Lunar de China. Las tasas de interés cotizaban estables, al igual que los precios del cobre.
"El dólar global comienza la semana en baja. El hecho de que EEUU no haya lanzado un ataque militar contra Irán este fin de semana es probablemente uno de los factores que explican la venta sobre la divisa, pero la incertidumbre comercial y lo que esto significa para la economía estadounidense es otro", escribió el head global de mercados de ING, Chris Turner.
"En el ámbito comercial, el mundo tiene ahora que lidiar con un recargo del 15% sobre las importaciones en virtud del artículo 122, en lugar de los distintos niveles arancelarios impuestos por el anterior régimen de la IEEPA. Esto significa que países como China y Brasil podrían obtener tasas arancelarias más bajas, pero países como el Reino Unido y Australia perderían la ventaja de sus acuerdos negociados del 10%", elaboró.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Plan de agilización de proyectos del nuevo gobierno enfrenta un nuevo marco tras resolución de la Contraloría
Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, afirma: “Es una mazazo para el nuevo gobierno la resolución de la Contraloría (…). No fue prudente dictar ahora esta resolución, cuando necesitamos racionalizar tantas normas”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete