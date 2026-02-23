La incertidumbre económica se intensifica tras la anulación de los aranceles de EEUU

Al igual que en los primeros meses de 2025, cuando las propuestas arancelarias del Gobierno parecían cambiar de un momento a otro, el panorama de qué productos se gravarán, a qué tipos y de qué países exportadores vuelve a estar en el aire.

Funcionarios estadounidenses y extranjeros, ejecutivos de empresas, analistas e inversionistas habían comenzado a albergar la esperanza de que los tumultuosos cambios en la política comercial estadounidense del año pasado hubieran llegado a su fin.

Ahora se enfrentan a una renovada incertidumbre tras la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de la semana pasada, que anuló partes clave de los planes arancelarios del Presidente Donald Trump, y tras la posterior sugerencia del mandatario de aplicar gravámenes sustanciales en un intento de eludir la sentencia.

Las empresas, muchas de las cuales creían haber encontrado una solución viable a los aranceles más elevados, ahora tendrán que decidir si cambian sus planes de precios, se apresuran a reponer sus existencias mientras los aranceles están en el limbo y, tal vez, si retrasan sus planes de contratación o inversión hasta que se aclare la situación.

"Si se altera todo el equilibrio al que se han acostumbrado quienes se dedican al comercio... va a provocar perturbaciones", dijo el domingo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el programa "Face the Nation" de la CBS. "Antes de subirse a un vehículo, uno quiere conocer las normas de circulación. Lo mismo ocurre con el comercio. Lo mismo ocurre con las inversiones".

La gente "quiere hacer negocios. No quiere verse envuelta en pleitos", dijo, añadiendo que esperaba que cualquier plan arancelario posterior de Estados Unidos estuviera "suficientemente meditado para que no tengamos, de nuevo, más impugnaciones, y que las propuestas sean conformes a la Constitución".

La Corte Suprema, en una decisión adoptada por seis votos contra tres el viernes, anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Trump el año pasado, al considerar que la ley de emergencia en la que se basó no permitía la imposición de aranceles.

Utilizando una ley diferente, Trump anunció primero un gravamen global del 10%, y luego del 15%, que podría durar cinco meses mientras el Gobierno busca soluciones más duraderas.

Gregory Daco, economista principal de EY-Parthenon, dijo que, aunque las empresas estaban encontrando formas de hacer frente a los aranceles anteriores, la incertidumbre en torno a la política comercial nunca había desaparecido y seguirá influyendo en la toma de decisiones empresariales.

"Hemos visto una volatilidad extrema por país y por producto. La situación sigue siendo muy incierta", dijo Daco.

"Es imposible planificar. Se oye que se han eliminado los aranceles y se está pensando en cómo obtener reembolsos. Luego, unas horas más tarde, son del 10%. Al día siguiente, del 15%... La falta de un marco estable perjudica la actividad, la contratación y la inversión".

La visión se había aclarado

La sensación de que la confusión de 2025 había comenzado a disiparse era generalizada. Los responsables de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU, por ejemplo, se habían convencido de que el impacto de los aranceles sobre la inflación estaba a punto de remitir.

Puede que siga siendo así, pero la situación también es ahora más fluida, ya que el Gobierno está estudiando diferentes estrategias arancelarias que podrían tardar meses en desarrollarse, con probables impugnaciones legales en cada paso.

Los tipos impositivos de las importaciones podrían bajar a corto plazo, pero luego podrían volver a subir en un plazo incierto mientras Trump intenta replicar los aranceles que, según el tribunal, el presidente no puede imponer por decreto, utilizando diferentes leyes que pueden requerir investigaciones separadas o incluso la intervención del Congreso.

El juez Neil Gorsuch señaló el valor de esas garantías procesales para producir una política comercial estable en una opinión en la que mostraba su apoyo al dictamen de la mayoría del tribunal.

Gorsuch argumentó que, para sobrevivir al proceso legislativo, las propuestas "deben obtener un apoyo tan amplio... que tiendan a perdurar, permitiendo a la gente común planificar sus vidas de una manera que no pueden cuando las reglas cambian de un día para otro".

El valor de la certeza fue mencionado a menudo por los responsables de la Reserva Federal el año pasado, cuando afirmaron que los rápidos cambios en materia de comercio, inmigración y otras políticas habían dificultado la lectura de la economía y parecían estar empujando a las empresas a mantenerse al margen en sus decisiones de contratación e inversión.

Las perspectivas de EEUU son halagüeñas

Cualquier repercusión económica del fallo de la Corte Suprema llega en un momento de optimismo generalizado. En una nueva encuesta realizada por la Asociación Nacional de Economistas Empresariales, casi el 60% de los expertos que respondieron afirmaron que no esperaban una recesión durante al menos un año, frente al 44% en agosto.

Una sólida mayoría del 74% también dijo que consideraba que la difusión de la tecnología de inteligencia artificial al menos "aumentaría moderadamente el crecimiento de la productividad en los próximos tres a cinco años", lo que supondría un cambio potencialmente significativo en la capacidad de la economía estadounidense.

Es posible que la nueva ronda de incertidumbre no desvíe ese rumbo, pero aun así podría "golpear" el crecimiento de Estados Unidos en los próximos meses, escribió Bernard Yaros, economista jefe de Oxford Economics para Estados Unidos, el viernes tras la sentencia de la Corte Suprema.

Estimó que el tipo arancelario efectivo, tras excluir los gravámenes rechazados por la Corte Suprema, descendería del 12,7% al 8,3%. Sin embargo, eso deja abierta la posibilidad de que Trump imponga el nuevo gravamen del 15% de forma generalizada, lo que podría aplicarse o no a los países que han alcanzado acuerdos bilaterales separados con Trump, y solo duraría cinco meses. Mientras tanto, el Gobierno buscará soluciones más permanentes que podrían requerir investigaciones separadas y, potencialmente, la intervención del Congreso.

"Cualquier impulso económico derivado de la reducción de los aranceles a corto plazo probablemente se verá parcialmente compensado por la prolongada incertidumbre", dijo. "Incluso si el Gobierno reproduce el nivel general de aranceles utilizando otros medios, las implicaciones por sector y por país podrían acabar siendo muy diferentes, lo que creará otra oleada de incertidumbre en materia de política comercial para las empresas, los inversores y los hogares".