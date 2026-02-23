Click acá para ir directamente al contenido
EEUU dejará de recaudar mañana martes los aranceles considerados ilegales por la Corte Suprema

La suspensión de la recaudación coincide con la imposición por parte de Trump de un nuevo arancel global del 15% en virtud de una autoridad legal diferente para sustituir a los que fueron anulados por el máximo tribunal el viernes.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 23 de febrero de 2026 a las 07:00 hrs.

<p>El puerto de Los Ángeles. (Foto: Reuters)</p>

El puerto de Los Ángeles. (Foto: Reuters)

