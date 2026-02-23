Bolsa chilena abre a la baja mientras futuros de Wall Street operan en rojo atentos a la revancha arancelaria de Trump

El viernes el IPSA quebró una racha de pérdidas gracias a una ola compradora en la subasta de cierre, una vez conocido el dictamen de la Corte Suprema que declaró ilegales los "aranceles recíprocos" de Trump.

Las bolsas globales sufrían algo de presión vendedora en los primeros negocios de la semana, frente a las dudas sobre el futuro del comercio global, tras un importante revés judicial para Donald Trump y su posterior arremetida por una tasa arancelaria global de 15%.

El S&P IPSA chileno bajaba 0,4% a 10.832,91 puntos en la apertura de este lunes. El viernes la bolsa quebró una racha de pérdidas gracias a una ola compradora en la subasta de cierre, una vez conocido el dictamen de la Corte Suprema que declaró ilegales los "aranceles recíprocos" de Trump.

La temporada de resultados de empresas del IPSA se reactivará esta semana. Para mañana martes están programados los estados financieros de CCU, Mallplaza y Falabella. El miércoles figura Enel Américas, el jueves Empresas Copec, y el viernes, Enel Chile.

En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 caían 0,6%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones perdían 0,5%, mientras que en el mundo de la renta fija, las principales tasas de interés soberanas cotizaban estables.

"Hay cierta inquietud en el ambiente tras la sentencia de la Corte Suprema del pasado viernes. Aunque los aranceles no suelen considerarse favorables para el mercado, los inversionistas habían asimilado las políticas comerciales anunciadas por la administración Trump el año pasado y solo esperaban algo de certeza y estabilidad", escribió el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould.

"El fallo no aporta nada de eso, pues el posterior anuncio del presidente Trump de aranceles globales del 10%, que aumentaron a 15% el fin de semana, puede mantenerse durante unos meses antes de que requiera la aprobación del Congreso. Esto crea otro precipicio, y los acontecimientos de los últimos días han llevado a los gobiernos de todo el mundo a esforzarse por determinar si los acuerdos que habían alcanzado con EEUU se verán afectados, y si el dinero recaudado por el Gobierno estadounidense tendrá que ser devuelto", ahondó.

En Europa, el continental Euro Stoxx bajaba 0,2% y el FTSE 100 de Londres subía 0,1%. Y al cierre de la jornada asiática, el hongkonés Hang Seng subió 2,5%. Las bolsas de China continental permanecieron inactivas, por el Año Nuevo Lunar, y en Japón el mercado tampoco abrió, por el feriado del Cumpleaños del Emperador.