Bolsa chilena abre estable después de tres sesiones a la baja, pendiente de nuevos datos económicos en EEUU
A las 10:30 (horas de Chile) se publicará la primera estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025, junto con los precios de consumo en gasto personal, donde se encuentra un indicador que la Fed mira atentamente para sus decisiones de política.
La bolsa chilena se estabilizaba este viernes, después de tres días consecutivos a la baja, en medio de variaciones mixtas en la renta variable internacional, que está pendiente de los reportes económicos de la jornada en Estados Unidos.
El S&P IPSA abrió sin cambios significativos en 10.800,07 puntos, mientras los futuros de los principales índices de Wall Street bajaban 0,2% y, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,4% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,5%.
A las 10:30 (horas de Chile) se publicará en EEUU la primera estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025, junto con los precios de consumo en gasto personal, donde se encuentra un indicador que la Reserva Federal mira atentamente para sus decisiones de política.
Más tarde se dará a conocer la serie preliminar con los índices de gerentes de compras de febrero elaborados por S&P Global, y poco después la Universidad de Michigan publicará los resultados de su encuesta de confianza del consumidor.
En Asia, lo que predominó fueron las ventas. El japonés Nikkei retrocedió 1,1%, y el hongkonés Hang Seng, perdió 1,1%. Este último retomó operaciones tras un receso de varios días por el Año Nuevo Lunar, festividad que sigue en curso, por lo que las bolsas de China continental permanecieron cerradas.
Las cosas no han dejado de estar relativamente tensas, por el despliegue de activos militares que Washington ha acrecentado en los alrededores de Irán, en tanto la Casa Blanca está presionando a Teherán para que se cierre un acuerdo nuclear. Donald Trump dijo que está fijando un plazo máximo de "10 o 15 días" para que esto ocurra.
