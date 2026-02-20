Click acá para ir directamente al contenido
Bolsa chilena abre estable después de tres sesiones a la baja, pendiente de nuevos datos económicos en EEUU

A las 10:30 (horas de Chile) se publicará la primera estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025, junto con los precios de consumo en gasto personal, donde se encuentra un indicador que la Fed mira atentamente para sus decisiones de política.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 09:48 hrs.

