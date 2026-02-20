El crecimiento de EEUU se desacelera bruscamente en el cuarto trimestre de 2025: aumenta apenas 1,4%, la mitad de lo esperado
La cifra fue afectada por la caída del gasto público durante el cierre federal.
La economía estadounidense creció a una tasa anualizada de tan solo el 1,4% en el cuarto trimestre de 2025, una cifra muy inferior a la del trimestre anterior y por debajo de las expectativas de Wall Street.
El crecimiento del PIB en el último trimestre del año se redujo respecto al 4,4% del trimestre anterior y se situó muy por debajo de las expectativas del 2,8%, según una encuesta de Bloomberg a economistas.
El crecimiento del cuarto trimestre se vio afectado por una caída del gasto público durante el cierre federal del año pasado y una desaceleración del gasto del consumidor. Esto se vio ligeramente compensado por un repunte de la inversión empresarial.
Al mismo tiempo, al finalizar el año pasado el aumento de precios se aceleró ligeramente, y el índice de gastos de consumo personal (el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal) aumentó un 2,9 % en diciembre, en comparación con el 2,8 % previo. El objetivo de la Reserva Federal es del 2%.
Las previsiones habían fluctuado drásticamente antes de la publicación de los datos del viernes de la Oficina de Análisis Económico, ya que los economistas intentaban interpretar una serie de datos variables sobre la salud de la economía estadounidense, muchos de los cuales se retrasaron debido a un cierre gubernamental récord.
Balde de agua fría
Tan solo el mes pasado, los analistas esperaban un crecimiento extraordinario para el cuarto trimestre, impulsado por el sólido gasto de los consumidores más adinerados y la inversión empresarial impulsada por la IA. La Reserva Federal de Atlanta había pronosticado una tasa de crecimiento del PIB de hasta el 5,4%.
Donald Trump declaró en el Foro Económico Mundial de Davos en enero: "El crecimiento está en auge, la productividad está en alza, la inversión se dispara... somos el país más vibrante del mundo".
Sin embargo, las expectativas se habían enfriado a medida que se disponía de más datos, que apuntaban a una disminución del impulso. Las cifras publicadas el jueves mostraron que el déficit comercial de EEUU se disparó en diciembre, lo que frenó el crecimiento del PIB.
Antes de la publicación de los datos el viernes, Trump publicó en su plataforma Truth Social: "El cierre del gobierno demócrata le costó a EEUU al menos dos puntos de PIB".
Los movimientos del mercado fueron moderados en respuesta a los datos. El índice del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente, pero se mantuvieron dentro del rango de cotización del día.
