Bolsa chilena profundiza caída a niveles de 10.700 puntos a medida que el petróleo sube a máximos por tensiones con Irán

El IPSA retrocedía 1,3%, un movimiento similar a los que se veían en las plazas europeas, mientras que en Wall Street, el Dow Jones caía 0,2% y el S&P 500 con el Nasdaq 0,1%. El crudo Brent subía 2% a US$ 72 por barril, en máximos desde julio de 2025.

La Bolsa de Santiago se sumergía hacia la zona de 10.700 este jueves, pues inversionistas de todo el mundo están más cautos frente a una posible esclada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y las señales que arrojaron las últimas minutas de la Reserva Federal.

El S&P IPSA bajaba 1,3% a 10.727,97 puntos, especialmente presionada por las acciones de Falabella (-4,2%), junto con dos exponentes del mundo de los commodities, Copec (-3,4%) y SQM-B (-2,6%).

La plaza local viene de caer a mínimos desde el 5 de enero a mitad de semana, habiendo cerrado justo cuando se publicaron las actasde la Fed, donde el mercado advirtió un sesgo más bien restrictivo.

Alertas encendidas

En Wall Street, el Dow Jones caía 0,2% y el S&P 500 con el Nasdaq 0,1%, con lo que devuelve una pequeña parte de sus ganancias de la víspera. Más datos sólidos surgieron esta mañana: las peticiones de subsidios por desempleo fueron menores de lo esperado, y el índice de panorama de negocios de la Fed de Filadelfia tuvo un inesperado y fuerte repunte.

Europa se replegaba desde sus máximos históricos: el continental Euro Stoxx 50 caía 1,1% y el FTSE 100 de Londres disminuía 0,7%. La excepción estuvo en Asia, donde el japonés Nikkei avanzó 0,6%, mientras las plazas chinas siguieron inactivas por el Año Nuevo Lunar.

En general hay precaución por el gran despliegue de activos militares de Washington cerca de Irán, a la vez que la Casa Blanca dijo al país persa que sería "muy sabio" llegar a un acuerdo nuclear, algo que se ha estado negociando profusamente en los últimos días. El petróleo Brent subía 2% a US$ 72 por barril, en máximos desde julio de 2025.

"Portaaviones en movimiento, aviones de reabastecimiento cruzando el Atlántico y sistemas de defensa desplegándose en bases clave no son solo gestos tácticos: son señales que el mercado interpreta antes incluso de que se dispare el primer misil", escribió el responsable de análisis de XTB Latam, Manuel Pinto.

"La tensión se produce, además, en un momento en que los inventarios de crudo en EEUU han comenzado a descender y Rusia muestra señales de desaceleración en su producción. El margen de seguridad del mercado energético es menor de lo que parece", contextualizó.