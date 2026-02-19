Bolsa chilena profundiza caída a niveles de 10.700 puntos a medida que el petróleo sube a máximos por tensiones con Irán
El IPSA retrocedía 1,3%, un movimiento similar a los que se veían en las plazas europeas, mientras que en Wall Street, el Dow Jones caía 0,2% y el S&P 500 con el Nasdaq 0,1%. El crudo Brent subía 2% a US$ 72 por barril, en máximos desde julio de 2025.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago se sumergía hacia la zona de 10.700 este jueves, pues inversionistas de todo el mundo están más cautos frente a una posible esclada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y las señales que arrojaron las últimas minutas de la Reserva Federal.
El S&P IPSA bajaba 1,3% a 10.727,97 puntos, especialmente presionada por las acciones de Falabella (-4,2%), junto con dos exponentes del mundo de los commodities, Copec (-3,4%) y SQM-B (-2,6%).
La plaza local viene de caer a mínimos desde el 5 de enero a mitad de semana, habiendo cerrado justo cuando se publicaron las actasde la Fed, donde el mercado advirtió un sesgo más bien restrictivo.
Alertas encendidas
En Wall Street, el Dow Jones caía 0,2% y el S&P 500 con el Nasdaq 0,1%, con lo que devuelve una pequeña parte de sus ganancias de la víspera. Más datos sólidos surgieron esta mañana: las peticiones de subsidios por desempleo fueron menores de lo esperado, y el índice de panorama de negocios de la Fed de Filadelfia tuvo un inesperado y fuerte repunte.
Europa se replegaba desde sus máximos históricos: el continental Euro Stoxx 50 caía 1,1% y el FTSE 100 de Londres disminuía 0,7%. La excepción estuvo en Asia, donde el japonés Nikkei avanzó 0,6%, mientras las plazas chinas siguieron inactivas por el Año Nuevo Lunar.
En general hay precaución por el gran despliegue de activos militares de Washington cerca de Irán, a la vez que la Casa Blanca dijo al país persa que sería "muy sabio" llegar a un acuerdo nuclear, algo que se ha estado negociando profusamente en los últimos días. El petróleo Brent subía 2% a US$ 72 por barril, en máximos desde julio de 2025.
"Portaaviones en movimiento, aviones de reabastecimiento cruzando el Atlántico y sistemas de defensa desplegándose en bases clave no son solo gestos tácticos: son señales que el mercado interpreta antes incluso de que se dispare el primer misil", escribió el responsable de análisis de XTB Latam, Manuel Pinto.
"La tensión se produce, además, en un momento en que los inventarios de crudo en EEUU han comenzado a descender y Rusia muestra señales de desaceleración en su producción. El margen de seguridad del mercado energético es menor de lo que parece", contextualizó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete