Bolsa chilena profundiza caída a niveles de 10.700 puntos a medida que el petróleo sube a máximos por tensiones con Irán

El IPSA retrocedía 1,3%, un movimiento similar a los que se veían en las plazas europeas, mientras que en Wall Street, el Dow Jones caía 0,2% y el S&P 500 con el Nasdaq 0,1%. El crudo Brent subía 2% a US$ 72 por barril, en máximos desde julio de 2025.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 12:01 hrs.

