Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Las minutas de la Reserva Federal muestran división y que varios funcionarios apuntan a un escenario de subida de tasas

Varios participantes reactivaron sus temores por la inflación e incluso abrieron la puerta a subir tasas si los precios se mantienen por encima de la meta, mientras el mercado retrasa sus apuestas de recortes.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 16:31 hrs.

Reserva Federal FED Estados Unidos tasas de interés
<p>Las minutas de la Reserva Federal muestran división y que varios funcionarios apuntan a un escenario de subida de tasas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
2
Empresas

Iván Arriagada, CEO de Antofagasta, aplaude anuncios de Kast sobre reducción de impuesto corporativo y medidas para destrabar permisos
3
Economía y Política

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago: ocultaba más de US$ 30.000 entre sus pertenencias
4
Economía y Política

Las ventas de cerezas chilenas a China decepcionan por el exceso de oferta y el rezago de la demanda
5
Empresas

Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
6
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
7
Empresas

Por unanimidad, Coeva de la RM aprueba el nuevo Instituto Nacional del Cáncer con inversión de US$ 184,3 millones
8
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete