Las minutas de la Reserva Federal muestran división y que varios funcionarios apuntan a un escenario de subida de tasas

Varios participantes reactivaron sus temores por la inflación e incluso abrieron la puerta a subir tasas si los precios se mantienen por encima de la meta, mientras el mercado retrasa sus apuestas de recortes.

Funcionarios de la Reserva Federal señalaron nuevas preocupaciones por la inflación, con “varios” responsables de política sugiriendo que el banco central podría necesitar subir las tasas si la inflación se mantiene por encima de su objetivo.

“Varios participantes indicaron que habrían respaldado una descripción de doble vía sobre las futuras decisiones de tasas del comité, reflejando la posibilidad de que ajustes al alza del rango objetivo para la tasa de fondos federales podrían ser apropiados si la inflación se mantiene por encima de los niveles objetivo”, mostró el registro de la reunión de enero del banco central.

Las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 27 y 28 de enero, publicadas el miércoles, también revelaron que una “amplísima mayoría de los participantes consideró que los riesgos a la baja para el empleo se habían moderado en los últimos meses, mientras que el riesgo de una inflación más persistente permanecía”.

En esa reunión, el FOMC votó 10-2 para mantener la tasa de referencia de fondos federales en un rango de 3,5%-3,75%. Los gobernadores Christopher Waller y Stephen Miran disintieron a favor de una reducción de un cuarto de punto. Además, los funcionarios eliminaron el lenguaje que apuntaba a mayores riesgos a la baja para el empleo, que había aparecido en los tres comunicados previos.

Las minutas también señalaron que un grupo de responsables estaba adoptando una visión menos abierta a recortes adicionales, al menos en el corto plazo.

“Varios participantes advirtieron que relajar más la política en el contexto de lecturas de inflación elevadas podría ser malinterpretado como una señal de menor compromiso de los responsables con el objetivo de inflación de 2%”, indicaron las minutas.

Algunoa funcionarios vieron probable que haya más recortes si la inflación cae como esperan, aunque la mayoría dijo que el avance en inflación podría ser más lento que lo que generalmente se pronostica.

Indicadores

Los datos publicados desde la reunión de enero de la Fed han señalado un crecimiento que se acelera, una inflación que se desacelera y un mercado laboral que se estabiliza. El índice de precios al consumidor (IPC) subió de manera moderada en enero, contenido por menores costos de energía, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Una métrica subyacente conocida como IPC subyacente (core CPI) -que excluye alimentos y energía- avanzó en línea con lo esperado respecto del mes anterior.

Las nóminas aumentaron en enero al mayor ritmo en más de un año y la tasa de desempleo cayó inesperadamente, lo que sugiere que el mercado laboral siguió estabilizándose al inicio de 2026. Los empleadores sumaron 130 mil empleos y la tasa de desempleo bajó a 4,3%, según datos del BLS.

Desde la reunión de enero, varios responsables de la Fed han sostenido que una economía estadounidense en general estable les da espacio para ser pacientes al considerar nuevos ajustes de tasas. El Presidente Donald Trump y otros funcionarios de su administración siguen pidiendo que la Fed baje las tasas de inmediato.

Este año, los traders han moderado sus expectativas sobre cuándo podría llegar el próximo recorte, aunque los futuros de tasas de la Fed aún sugieren que una baja es probable para junio.