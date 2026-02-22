Las acciones de empresas de ciberseguridad caen tras el lanzamiento de la herramienta de seguridad para Claude AI de Anthropic

Claude Code Security "analiza las bases de código en busca de vulnerabilidades de seguridad y sugiere parches de software específicos para su revisión humana", propició caídas bursátiles de firmas como Crowdstrike Holdings, Cloudflare y SailPoint.

Las acciones de las empresas de software de ciberseguridad cayeron el viernes después de que Anthropic PBC introdujera una nueva característica de seguridad en su modelo Claude AI.

Crowdstrike Holdings fue una de las empresas que más cayeron, con una caída del 8%, mientras que Cloudflare Inc. se desplomó un 8,1%. Por otro lado, Zscaler cayó un 5,5%, SailPoint un 9,4% y Okta Inc. un 9,2%. El ETF Global X Cybersecurity cayó un 4,9% y cerró en su nivel más bajo desde noviembre de 2023.

Anthropic afirmó que la nueva herramienta "analiza las bases de código en busca de vulnerabilidades de seguridad y sugiere parches de software específicos para su revisión humana". La empresa indicó que la actualización está disponible en una versión preliminar de investigación limitada por ahora.

La caída de las acciones de ciberseguridad fue el último ejemplo de la caída de las acciones de software debido a la preocupación por la competencia de las empresas nativas de IA.

La ansiedad ha ido en aumento durante semanas. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ha bajado más del 23% este año, camino de su mayor caída porcentual trimestral desde la crisis financiera de 2008.

“Ha habido una venta constante de software, y hoy es la seguridad la que está sufriendo una caída repentina en los titulares”, dijo Dennis Dick, operador principal de Triple D Trading. “Este tipo de mercado es alarmante para los inversores, porque las cosas se mueven implacablemente a la baja en cuanto se detecta un indicio de disrupción. Es lógico ser cauteloso, porque hace un tiempo se decía que la caída del software era exagerada, y sin embargo, sigue bajando”.

Gran parte de las ventas se deben a nuevas herramientas de IA lanzadas por empresas como Anthropic, OpenAI y Alphabet Inc. Los inversores temen que la capacidad de "codificar" (utilizar IA para escribir código de software) permita a los usuarios crear sus propias aplicaciones, lo que disminuirá la demanda de productos tradicionales y afectará el crecimiento, los márgenes y el poder de fijación de precios de las empresas.

La volatilidad del grupo demuestra cómo las empresas pueden ser etiquetadas como potenciales perdedoras en IA. Cloudflare se ha considerado un indicador del ascenso de Anthropic; su crecimiento se disparó a finales de enero ante informes sobre la creciente adopción de un asistente de IA de código abierto que funciona con Claude, de Anthropic.

El analista de Jefferies, Joseph Gallo, espera que la ciberseguridad sea en última instancia un ganador neto de la IA, pero "es probable que los vientos en contra se intensifiquen antes de que se materialice la claridad y la inflexión cibernética derivadas de la protección de la IA".

Las implicaciones más amplias del anuncio de Anthropic, agregó, son que los proveedores de IA "anunciarán más productos y competirán por un mayor presupuesto cibernético".