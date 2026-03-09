Nscale, respaldada por Nvidia, es valorada en US$ 14.600 millones tras nueva ronda de financiamiento

La ronda, liderada por Aker y 8090 Industries, se produce mientras la compañía acelera la expansión de su infraestructura de cómputo para IA y prepara una eventual salida a bolsa.

El grupo de inteligencia artificial (IA) Nscale, respaldado por Nvidia, fue valorado en US$ 14.600 millones tras recaudar US$ 2 mil millones en su más reciente ronda de financiamiento, informó el lunes la empresa británica.

La ronda Serie C fue liderada por la firma noruega Aker y 8090 Industries, e incluyó a Nvidia, Citadel, Dell y Jane Street, entre otros, señaló la compañía en un comunicado.

Los exejecutivos de Meta, Nick Clegg y Sheryl Sandberg, junto con la ex presidenta de Yahoo, Susan Decker, se incorporarán al directorio de la empresa de IA, indicó la firma.

La ronda de financiamiento se produce en medio de los preparativos del grupo de IA para una eventual oferta pública inicial (IPO, en inglés), para la cual Nscale Global ha contratado a Goldman Sachs y JPMorgan como bancos colocadores, según informaron fuentes a Reuters a comienzos de este año.

El calendario para una posible salida a bolsa aún no ha sido definido, señalaron las fuentes.

Fundada en 2024, Nscale posee y opera sus propios centros de datos, unidades de procesamiento gráfico (GPU) y una pila de software para ofrecer capacidad de cómputo de IA a gran escala impulsada por GPU.

El nuevo financiamiento ayudará a ampliar su capacidad de centros de datos para satisfacer la creciente demanda de cómputo para IA por parte de clientes, entre ellos Microsoft y OpenAI.