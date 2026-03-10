Hubs tecnológicos de China promueven el agente de IA OpenClaw pese a advertencias de seguridad
Autoridades locales buscan construir un ecosistema industrial en torno al agente de inteligencia artificial y fomentar las “empresas de una sola persona”, pese a alertas regulatorias por seguridad de datos.
Gobiernos locales de varios polos tecnológicos y manufactureros de China han anunciado medidas para construir una industria en torno a OpenClaw, un agente de inteligencia artificial (IA) que está registrando una rápida adopción incluso cuando los reguladores advierten sobre riesgos de seguridad vinculados a su acceso a datos personales.
OpenClaw es un asistente de IA de código abierto creado por el desarrollador austríaco Peter Steinberger. Puede realizar tareas como reservar vuelos y organizar correos electrónicos, permitiendo en la práctica que una sola persona haga el trabajo de varias y dando origen a lo que localmente se ha comenzado a denominar “empresas de una sola persona”.
Tras aparecer en noviembre, la herramienta se ha convertido en uno de los proyectos de crecimiento más rápido en la historia de GitHub, la plataforma de desarrollo impulsada por IA más utilizada del mundo. El mes pasado, el pionero estadounidense en IA, OpenAI, contrató a Steinberger para construir la próxima generación de agentes de IA.
OpenClaw ha despegado especialmente en China, donde las nuevas tecnologías suelen adoptarse con gran rapidez. El gigante tecnológico Tencent organizó la semana pasada una sesión de instalación de OpenClaw en la ciudad sureña de Shenzhen que convocó tanto a niños y jubilados como a desarrolladores.
El distrito de Longgang en Shenzhen, que el año pasado creó la primera oficina de IA y robótica de China, publicó el sábado medidas preliminares para construir un ecosistema de IA centrado en OpenClaw y apoyar a las “empresas de una sola persona”. El documento cita un reciente informe del gobierno central que respalda industrias del futuro como los robots humanoides.
Zonas de desarrollo de alta tecnología en Wuxi y Hefei, en el este del país, junto con una ciudad del polo manufacturero oriental de Suzhou, también publicaron en los últimos días medidas preliminares similares enfocadas en OpenClaw.
La creciente popularidad de OpenClaw y de las “empresas de una sola persona” también ha sido destacada en la actual sesión de la Asamblea Popular Nacional de China (NPC, en inglés).
Zhang Xiaohong, miembro de la delegación del NPC de la provincia de Jiangsu y secretario del Partido Comunista en la Universidad de Soochow, dijo a Reuters que iniciativas en campus -como una competencia para ver qué estudiante puede crear la mejor “empresa de una sola persona”- están promoviendo habilidades prácticas en IA.
Sin embargo, reguladores y medios estatales también han advertido sobre preocupaciones de seguridad en torno al agente, lo que refleja la persistente inquietud de Beijing respecto de los riesgos cibernéticos y las filtraciones de datos.
Las medidas de Wuxi estipulan que las plataformas en la nube que proporcionen OpenClaw deben prohibir el acceso a directorios de datos sensibles y explorar la creación de un centro de servicios de cumplimiento en IA enfocado en temas como transferencias transfronterizas de datos y protección de propiedad intelectual.
Subsidios para “empresas de una sola persona”
Todas las medidas preliminares fueron presentadas como parte de planes de acción “IA plus” para integrar esta tecnología de rápido crecimiento en toda la economía, en línea con las prioridades de planificación nacional hasta 2030.
Tanto Longgang como la zona de alta tecnología de Hefei propusieron subsidios y financiamiento de hasta 10 millones de yuanes (US$ 1,4 millones) para empresas que desarrollen aplicaciones destacadas basadas en OpenClaw, además de recursos de computación gratuitos, alojamiento y oficinas con arriendo rebajado para “empresas de una sola persona” instaladas en esos distritos.
El distrito de alta tecnología de Wuxi ofreció hasta 5 millones de yuanes (US$ 690 mil) para proyectos que apliquen OpenClaw a tecnologías relacionadas con la manufactura, como robots de inteligencia incorporada y sistemas de inspección automatizada.
