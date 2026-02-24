EEUU asegura que la china DeepSeek entrenó su modelo de IA con el mejor chip de Nvidia pese a veto de Washington
La supuesta utilización de chips avanzados sujetos a control de exportaciones reaviva el debate en Washington sobre los límites al acceso chino a tecnología crítica y el riesgo de desvío hacia usos militares.
La startup china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek entrenó su más reciente modelo de IA --cuyo lanzamiento está previsto tan pronto como la próxima semana- utilizando el chip de IA más avanzado de Nvidia, el Blackwell, según afirmó el lunes un alto funcionario de la administración de Trump, en lo que podría constituir una violación de los controles de exportación de Estados Unidos.
Estados Unidos cree que DeepSeek eliminará los indicadores técnicos que podrían revelar el uso de chips estadounidenses de IA, agregó el funcionario, y señaló que los Blackwell probablemente estén agrupados en su centro de datos en Mongolia Interior, una región autónoma de China.
La fuente se negó a decir cómo el gobierno de EEUU obtuvo la información o cómo DeepSeek consiguió los chips, pero enfatizó que la política estadounidense es clara: “no estamos enviando Blackwell a China”.
Nvidia declinó hacer comentarios, mientras que el Departamento de Comercio y DeepSeek no respondieron a las solicitudes de comentario.
La embajada china en Washington señaló que Beijing se opone a “trazar líneas ideológicas, sobredimensionar el concepto de seguridad nacional, al uso expansivo de controles de exportación y a la politización de los asuntos económicos, comerciales y tecnológicos”.
Consultada sobre el informe de Reuters durante una rueda de prensa regular del Ministerio de Relaciones Exteriores de China el martes, la portavoz Mao Ning dijo que no estaban al tanto de las circunstancias y que China ya había aclarado en reiteradas ocasiones su postura sobre el trato de Washington a las exportaciones de chips estadounidenses hacia China.
La confirmación por parte del gobierno de EEUU de que DeepSeek obtuvo estos chips -informada inicialmente por Reuters- podría profundizar las divisiones entre los responsables de política en Washington, que enfrentan dificultades para definir hasta dónde trazar la línea respecto del acceso chino a las joyas de la corona de los semiconductores estadounidenses para IA.
El “zar” de IA de la Casa Blanca, David Sacks, y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, sostienen que enviar chips avanzados de IA a China desalienta a competidores chinos como Huawei de redoblar esfuerzos para alcanzar la tecnología de Nvidia y AMD.
Pero los sectores más duros frente a China temen que estos chips puedan desviarse fácilmente de usos comerciales para potenciar el desarrollo militar chino y amenazar el dominio estadounidense en IA.
“Esto demuestra por qué exportar cualquier chip de IA a China es tan peligroso”, dijo Chris McGuire, quien se desempeñó como funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo el expresidente Joe Biden.
“Dado que las principales empresas chinas de IA están violando descaradamente los controles de exportación de EEUU, obviamente no podemos esperar que cumplan con las condiciones estadounidenses que les prohibirían usar los chips para apoyar al ejército chino”, agregó.
Preocupaciones de EEUU
Los controles de exportación de Estados Unidos, supervisados por el Departamento de Comercio, actualmente prohíben los envíos de Blackwell a China.
En agosto, el presidente estadounidense Donald Trump abrió la puerta a que Nvidia vendiera en China una versión recortada del Blackwell. Sin embargo, posteriormente dio marcha atrás, sugiriendo que los chips más avanzados de la empresa deberían reservarse para compañías estadounidenses y mantenerse fuera de China.
La decisión de Trump en diciembre de permitir que empresas chinas compraran el segundo chip más avanzado de Nvidia, conocido como H200, generó duras críticas de los sectores más duros frente a China, aunque los envíos siguen estancados debido a las salvaguardas incorporadas en las aprobaciones.
“La dependencia de las empresas chinas de IA de Blackwell de contrabando subraya su enorme déficit de chips de IA producidos localmente y explica por qué aprobar los chips H200 representaría un salvavidas”, afirmó Saif Khan, quien fue director de tecnología y seguridad nacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo el expresidente Joe Biden.
El funcionario declinó comentar cómo esta última información podría afectar la decisión de la administración de Trump sobre permitir o no que DeepSeek compre H200.
El modelo que ayudaron a entrenar probablemente se apoyó en la “destilación” de modelos desarrollados por empresas estadounidenses de IA de vanguardia, como Anthropic, Google, OpenAI y xAI, añadió el funcionario, reiterando acusaciones planteadas previamente por OpenAI y Anthropic.
La técnica conocida como destilación consiste en que un modelo de IA más antiguo, consolidado y potente evalúe la calidad de las respuestas generadas por un modelo más nuevo, transfiriendo de manera efectiva los aprendizajes del modelo original.
DeepSeek, con sede en Hangzhou, sacudió los mercados a comienzos del año pasado con una serie de modelos de IA que rivalizaban con algunas de las mejores ofertas de Estados Unidos, alimentando la preocupación en Washington de que China pudiera alcanzar a EEUU en la carrera de la IA pese a las restricciones.
The Information informó previamente que DeepSeek había introducido chips de contrabando en China para entrenar su próximo modelo. Reuters informa por primera vez sobre la confirmación del gobierno estadounidense del uso de estos chips con ese propósito en las instalaciones de DeepSeek en Mongolia Interior.
