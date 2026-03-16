Alibaba crea herramienta de IA para empresas para aprovechar la fiebre de agentes en China

La compañía prepara un agente de inteligencia artificial basado en su modelo Qwen que permitirá a empresas automatizar tareas en computadores, navegadores y servidores, e integrarse con servicios como Taobao y Alipay.

Alibaba Group Holding Ltd. planea lanzar un servicio de inteligencia artificial (IA) con agentes para empresas, apostando por el entusiasmo nacional en torno a asistentes de IA como OpenClaw que ayudan a los usuarios a realizar tareas concretas.

La compañía china podría anunciar el nuevo producto de agente de IA, basado en su modelo insignia Qwen y diseñado a medida para empresas, tan pronto como esta semana, según personas familiarizadas con el asunto.

La empresa planea integrar gradualmente otros servicios con el agente, incluyendo el sitio de comercio electrónico Taobao y la plataforma fintech Alipay, dijeron las fuentes, que pidieron mantener el anonimato al discutir planes privados.

La herramienta fue desarrollada por el equipo que opera DingTalk, la plataforma de Alibaba similar a Slack, agregaron las personas.

El último producto de Alibaba subraya su inversión sostenida en una amplia gama de servicios de inteligencia artificial, así como el reconocimiento de la explosiva popularidad de la IA con agentes como OpenClaw, que pueden ayudar a comprar artículos o gestionar correos electrónicos.

La nueva herramienta de IA empresarial puede ayudar a las compañías a operar computadoras, navegadores y servidores en la nube, aunque con funciones integradas para resguardar la seguridad de los datos, dijeron las fuentes.

No está claro cómo Alibaba planea cobrar a las empresas por el producto, ni hasta qué punto integrará desde el inicio sus servicios internos existentes. Alibaba no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Alibaba, que tiene previsto reportar sus resultados trimestrales el jueves, enfrenta interrogantes sobre su estrategia en IA tras la repentina salida de uno de sus desarrolladores estrella.

El director ejecutivo, Eddie Wu, prometió el año pasado más de US$ 53 mil millones en inversión en IA, después de anunciar que la inteligencia artificial general sería el principal objetivo de la compañía.

Desde entonces, ha experimentado un crecimiento de tres dígitos en sus negocios relacionados con IA, aunque partiendo de una base baja. Alibaba se había enfocado principalmente en soluciones de IA orientadas a empresas y en computación en la nube, antes de renovar el año pasado su aplicación Qwen para consumidores.

Este mes también se convirtió en una de las primeras empresas tecnológicas chinas en introducir una aplicación de OpenClaw para usuarios de smartphones.