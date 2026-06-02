Trump firma orden ejecutiva que permitirá al gobierno de EEUU supervisar modelos de IA antes de su lanzamiento

El mandatario pidió a las tecnológicas entregar de forma voluntaria una ventana de revisión de 30 días para sus nuevos modelos antes de salir al mercado. La medida, reportada por The New York Times, es el mayor paso de su administración hacia la regulación de la inteligencia artificial.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que solicita a las empresas tecnológicas permitir al gobierno supervisar sus nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) antes de ponerlos a disposición del público, según informó The New York Times.

La decisión representa un giro para una administración que hasta ahora había impulsado un enfoque de baja intervención sobre esta tecnología. De acuerdo con el medio estadounidense, la firma llegó tras meses de debate interno sobre cómo manejar la IA y sus efectos en la ciberseguridad y la seguridad nacional.

El antecedente más reciente es de mayo. Ese mes, según The New York Times, Trump desechó una orden ejecutiva sobre IA pocas horas antes de firmarla. Ese texto contemplaba una ventana de hasta 90 días durante los cuales el gobierno revisaría los nuevos modelos antes de su liberación al mercado.

La rúbrica de este martes siguió a una reunión en la Casa Blanca el lunes, convocada por Trump, en la que participaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y David Sacks, exzar de IA de la administración, entre otros, de acuerdo con dos personas con conocimiento del encuentro confidencial citadas por el medio.

Sacks, que se había opuesto a la orden, dio su visto bueno a una versión revisada luego de que el plazo de revisión se recortara de 90 a 30 días, señalaron esas fuentes. Ese ajuste habría contribuido a convencer a Trump de avanzar con la firma.

Reversa a la postura inicial

Según el medio, el decreto constituye el mayor paso de la administración Trump hacia la regulación de la inteligencia artificial. Lo describe como una marcha atrás respecto de la postura de manga ancha que el mandatario adoptó al asumir, un enfoque diseñado para ayudar a las tecnológicas estadounidenses a superar a China y a apuntalar la economía.

Bajo la nueva orden, las compañías entregarían de forma voluntaria al gobierno una ventana de 30 días para revisar sus nuevos modelos de IA antes de lanzarlos al público.

El texto también pide al secretario del Tesoro conformar un "centro de intercambio sobre ciberseguridad" (cybersecurity clearinghouse) en materia de IA, instancia que revisaría las vulnerabilidades de seguridad detectadas por los modelos.

"Las capacidades avanzadas de IA hacen más fuerte a nuestra nación, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre departamentos y agencias del Ejecutivo", consigna la orden.