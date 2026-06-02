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Trump firma orden ejecutiva que permitirá al gobierno de EEUU supervisar modelos de IA antes de su lanzamiento

El mandatario pidió a las tecnológicas entregar de forma voluntaria una ventana de revisión de 30 días para sus nuevos modelos antes de salir al mercado. La medida, reportada por The New York Times, es el mayor paso de su administración hacia la regulación de la inteligencia artificial.

Por: Renato Olmos

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 14:58 hrs.

Inteligencia Artificial IA tecnología Trump Estados Unidos EEUU Renato Olmos
<p>El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Bloomberg</p>

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Bloomberg

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