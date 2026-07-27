China promete responder si EEUU sanciona a sus empresas de IA
La respuesta de Beijing se produjo tras las acusaciones de Washington sobre un supuesto uso indebido de modelos estadounidenses para desarrollar sistemas rivales de inteligencia artificial.
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China advirtió que tomará “todas las medidas necesarias” si Estados Unidos avanza en sancionar a empresas chinas de inteligencia artificial (IA) por las acusaciones de que utilizaron de manera indebida modelos estadounidenses para entrenar sus propios sistemas.
El Ministerio de Comercio chino criticó el lunes las acusaciones de la administración de Donald Trump de que firmas chinas habrían robado propiedad intelectual de Estados Unidos mediante la técnica de destilación de modelos (model distillation), e instó a Washington a poner fin a lo que calificó como una “campaña de desprestigio” y amenazas de sanciones.
“Estas acciones carecen de base fáctica y de respaldo legal, y constituyen un doble estándar en la práctica, representando actos típicos de hegemonía en IA”, señaló el ministerio en un comunicado. “China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos frente a cualquier acción que perjudique sustancialmente sus intereses”.
La respuesta eleva la disputa en torno a la destilación, un método utilizado para entrenar un modelo de lenguaje de gran tamaño utilizando las respuestas generadas por otro modelo.
Acusasiones
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó la semana pasada que el país examinará cuidadosamente los modelos chinos en busca de indicios de robo de propiedad intelectual, haciéndose eco de las acusaciones de OpenAI y Anthropic PBC, que sostienen que sus competidores chinos han aprovechado los modelos estadounidenses más avanzados para desarrollar sistemas rivales a una fracción del costo.
El ministerio sostuvo que algunos modelos chinos fueron lanzados poco después de sus equivalentes estadounidenses y que han alcanzado capacidades de vanguardia en áreas como la programación front-end.
El comunicado defendió el uso de la destilación como una técnica ampliamente utilizada en distintas industrias y, al mismo tiempo, afirmó que muchas empresas estadounidenses de IA han destilado modelos chinos, aunque sin identificarlas ni presentar pruebas.
El ministerio instó a Estados Unidos a fortalecer el diálogo y la comunicación en materia de inteligencia artificial, mejorar la gobernanza de esta tecnología y promover conjuntamente su desarrollo.
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