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China promete responder si EEUU sanciona a sus empresas de IA

La respuesta de Beijing se produjo tras las acusaciones de Washington sobre un supuesto uso indebido de modelos estadounidenses para desarrollar sistemas rivales de inteligencia artificial.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 08:20 hrs.

China Estados Unidos IA Inteligencia Artificial
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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