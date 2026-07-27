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Nvidia invertirá US$ 5 mil millones en startup de IA de Ilya Sutskever, exjefe científico y cofundador de OpenAI

Se trata de una de las mayores operaciones de financiamiento del fabricante de chips durante el auge de la IA en un momento clave de la industria.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 14:45 hrs.

Inteligencia Artificial IA tecnología Startups Nvidia inversiones Levantamiento de capital
<p>Ilya Sutskever, fundador de SSI.</p>

Ilya Sutskever, fundador de SSI.

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