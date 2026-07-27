Nvidia invertirá US$ 5 mil millones en startup de IA de Ilya Sutskever, exjefe científico y cofundador de OpenAI
Se trata de una de las mayores operaciones de financiamiento del fabricante de chips durante el auge de la IA en un momento clave de la industria.
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Nvidia Corp. se comprometió a invertir US$ 5 mil millones en la startup de inteligencia artificial (IA) Safe Superintelligence Inc., fundada por Ilya Sutskever -exjefe científico y cofundador de OpenAI-, según personas con conocimiento del asunto. Se trata de una de las mayores operaciones de financiamiento del fabricante de chips durante el auge de la IA.
Además de la inversión, Safe Superintelligence tendrá acceso a la plataforma de próxima generación Vera Rubin de Nvidia, según un comunicado conjunto difundido el lunes. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. Las personas consultadas solicitaron mantener el anonimato debido a que el compromiso de inversión no es público.
Sutskever, investigador que desempeñó un papel clave en el desarrollo de la tecnología de OpenAI, cofundó Safe Superintelligence con el objetivo de desarrollar sistemas de inteligencia artificial de manera más responsable. La startup ha señalado que no tiene previsto comercializar productos de IA en el corto plazo.
Safe Superintelligence había recaudado previamente cerca de US$ 3 mil millones de inversionistas y fue valorada en US$ 32 mil millones el año pasado. Entre sus inversionistas figuran Andreessen Horowitz, Sequoia Capital y DST Global.
Nvidia ha respaldado a varias startups destacadas de IA, que también dependen del hardware del fabricante de chips para desarrollar y operar su software. Algunas de estas operaciones han sido criticadas por su carácter circular, al crear una red cada vez más interconectada de dependencias entre proveedores tecnológicos y startups de inteligencia artificial.
Nvidia también mantiene conversaciones para otorgar una garantía de hasta US$ 250 mil millones que ayude a OpenAI a arrendar capacidad informática en un proyecto de centro de datos en Estados Unidos, en lo que sería una de las mayores operaciones de financiamiento del fabricante de chips con uno de sus clientes.
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