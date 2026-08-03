Las habilidades en IA son más valiosas que un MBA, según el 86% de los ejecutivos financieros

Un sondeo de PwC a ejecutivos del sector financiero en EEUU reveló que las empresas también están elevando las remuneraciones para atraer talento con competencias en inteligencia artificial.

Los ejecutivos están cuestionando el valor de un Master en Administración de Empresas (MBA, por su sigla en inglés) en la era de la inteligencia artificial (IA).

Alrededor del 86% de los más de 1.000 ejecutivos del sector de servicios financieros en Estados Unidos encuestados por la consultora PricewaterhouseCoopers LLP afirmaron que consideran que la formación en IA es más valiosa que un MBA para muchas nuevas contrataciones, lo que refleja la urgencia que enfrentan las empresas por adoptar esta tecnología de manera efectiva.

La encuesta, publicada el lunes, mostró que las compañías están dispuestas a remunerar en consecuencia: el 91% de los ejecutivos señaló que está aumentando la compensación para los empleados con habilidades en inteligencia artificial.

"Existe una clara necesidad de personas que comprendan no solo qué es un agente de IA, sino también cómo se construyen y cómo se gestionan", afirmó Peter Pollini, quien lidera la práctica de servicios financieros de PwC. Agregó que muchas firmas están buscando trabajadores con habilidades técnicas que las ayuden a implementar los casos de uso de IA que ya han identificado.

Oportunidades en universidades

Desde hace años existe un debate sobre si un MBA justifica la inversión, especialmente considerando que el costo total habitual de este tipo de programas se acerca a los US$ 300 mil. A medida que las matrículas aumentan, los futuros estudiantes analizan cada vez con más detalle qué obtendrán a cambio.

Mientras tanto, las universidades han identificado una oportunidad. Prestigiosas escuelas de negocios de la Universidad de Harvard, la Universidad de Pennsylvania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) están ofreciendo una creciente variedad de programas de educación ejecutiva centrados en inteligencia artificial, que son más breves y económicos que un MBA y entregan certificados.

En el MIT, por ejemplo, los estudiantes pueden tomar un curso de cinco días denominado "Leading the AI-Driven Organization" ("Liderando la organización impulsada por IA") por aproximadamente US$ 13 mil.

La creciente demanda de trabajadores con conocimientos en IA ha llevado a algunas empresas, entre ellas las desarrolladoras de software International Business Machines (IBM), Shopify y Cloudflare, a aumentar la contratación de profesionales en cargos de nivel inicial, apostando a que los recién graduados de la Generación Z serán capaces de sacar mayor provecho de las herramientas de IA que los empleados actuales.