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Más de 1.100 trabajadores de la IA piden a Estados Unidos moderar el ritmo de avance de la tecnología

La carta ha sido firmada por trabajadores de cerca de una docena de compañías, entre ellas OpenAI, Anthropic PBC, Google, de Alphabet Inc., y Meta Platforms Inc.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 08:25 hrs.

Inteligencia Artificial IA tecnología
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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