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La carta viral que unió a Silicon Valley en defensa de la inteligencia artificial abierta

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, hizo su primera publicación en X para compartir una misiva dirigida firmada por 25 compañías -como Microsoft, Meta, Palantir y Hugging Face- que pide al gobierno de EEUU no restringir los modelos de IA de pesos abiertos. Aunque sin firmar, Elon Musk y Sam Altman respaldaron el mensaje.

Por: Renato Olmos

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 14:20 hrs.

Inteligencia Artificial IA tecnología Estados Unidos China chatbot Renato Olmos
<p>Jensen Huang, CEO de Nvidia, utilizó la carta para debutar en X. Foto: Bloomberg</p>

Jensen Huang, CEO de Nvidia, utilizó la carta para debutar en X. Foto: Bloomberg

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