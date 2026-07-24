La carta viral que unió a Silicon Valley en defensa de la inteligencia artificial abierta
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, hizo su primera publicación en X para compartir una misiva dirigida firmada por 25 compañías -como Microsoft, Meta, Palantir y Hugging Face- que pide al gobierno de EEUU no restringir los modelos de IA de pesos abiertos. Aunque sin firmar, Elon Musk y Sam Altman respaldaron el mensaje.
Noticias destacadas
El primer posteo de Jensen Huang en X este viernes no fue para anunciar un chip ni reportar resultados financieros de Nvidia. Fue para compartir una carta conjunta de 25 compañías tecnológicas -desde la propia Nvidia, Microsoft hasta Meta, Palantir y Y Combinator- dirigida a Washington con un mensaje: restringir los modelos de inteligencia artificial (IA) abierta debilitaría el liderazgo estadounidense en esta tecnología.
"Los modelos abiertos fortalecen la seguridad y la ciberseguridad, aceleran la innovación y la difusión, y habilitan la soberanía. El mundo necesita tanto modelos cerrados de frontera como modelos abiertos de frontera", escribió el CEO de Nvidia al compartir el documento titulado Open Weights and American AI Leadership.
La reacción fue inmediata y la carta comenzó a viralizarse rápidamente. Satya Nadella (Microsoft) calificó los modelos de pesos abiertos -que cualquiera puede descargar, inspeccionar y adaptar libremente- como "esenciales para un ecosistema de IA saludable".
Elon Musk también respaldó el posteo de Huang y publicó: "Esto cuenta con todo mi apoyo. Jensen tiene razón".
Incluso Sam Altman, CEO de OpenAI -startup que no suscribió la carta al igual que Anthropic-, secundó el mensaje de Huang y dijo que "quiero que Estados Unidos gane en IA tanto en código abierto como en modelos propietarios, y me alegra ver esto".
La misiva fue organizada por la compañía de capital de riesgo Andreessen Horowitz y reúne a fabricantes de chips, hiperescaladores, fondos de capital de riesgo, empresas de ciberseguridad y fundaciones de software abierto.
Entre los firmantes están IBM, Dell, Meta, Hugging Face, CrowdStrike, Mozilla, Mistral, Perplexity, Replit, ServiceNow, The Linux Foundation y Black Forest Labs, la mayoría de las compañías basadas en código abierto o con modelos abiertos.
La carta llega justo después de que el modelo GPT 5.6 Sol de OpenAI saliera de su espacio de prueba -sandbox- se conectara a internet y atacara a Hugging Face, una plataforma y comunidad de código abierto.
¿Qué dice la carta?
El documento traza un paralelo con el movimiento de software de código abierto de los años 80, cuyo ecosistema hoy sustenta la mayor parte de internet y los sistemas críticos del ejército y el gobierno federal de EEUU.
El argumento central es que el liderazgo estadounidense en IA no se medirá por tener el mejor modelo individual, sino por construir un ecosistema abierto que se difunda en cada sector productivo.
Los firmantes sostienen que los modelos cerrados concentrados en pocas empresas crean puntos únicos de falla, debilitan la competencia y dejan la tecnología crítica en manos de pocos proveedores. En cambio, los pesos abiertos permiten a investigadores inspeccionar vulnerabilidades y mejorar la seguridad de manera distribuida.
Además, hicieron un llamado a los legisladores a expandir el acceso a capacidad de cómputo para startups e investigadores, invertir en activos de entrenamiento compartidos (datasets, herramientas, marcos de evaluación) y no confundir técnicas legítimas de desarrollo como la destilación -usar las salidas (outputs) de un modelo para entrenar otro- con el robo de propiedad intelectual.
Esas preocupaciones, sostienen, deben abordarse con marcos legales específicos y no con "restricciones generalizadas que ahoguen la competencia o empujen la innovación al extranjero".
Lo que hay detrás
La carta aterriza en medio de un debate activo en Washington sobre si restringir o prohibir el uso de modelos de IA chinos. El detonante fue el lanzamiento, el 16 de julio, de Kimi K3, desarrollado por la china Moonshot AI (respaldada por Alibaba).
Según evaluaciones independientes, K3 se ubica en el tercer lugar global en capacidad, solo detrás de Claude Fable 5 (Anthropic) y GPT-5.6 Sol (OpenAI), y lidera el ranking en generación de código frontend. Sus pesos completos estarán disponibles el 27 de julio.
El precio también sacudió al mercado, pues es más económico que modelos como Fable y este factor, más su rendimiento, revivió la ansiedad que provocó la salida de un modelo de la china DeepSeek a comienzos de 2025.
Sobre los modelos chinos, Huang declaró en una entrevista previa con Axios que: "Estos modelos chinos son excelentes. El mercado malinterpretó el impacto de DeepSeek la primera vez. Y está malinterpretando el impacto de Kimi esta vez", señaló.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile
Mercado Libre hizo el anuncio tras la publicación de un artículo de Reuters, que se difundió más temprano, de que la compañía había discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país.
Caso del exsubsecretario pone a prueba el nuevo sistema de test de drogas: instructivo de Contraloría redefine su aplicación
Aunque el documento fue emitido hace casi tres meses, hoy adquiere especial relevancia porque aterriza los cambios introducidos por la Ley N° 21.806, fijando criterios sobre plazos, periodicidad, publicidad de los resultados y responsabilidades.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Fundación Chile inicia desinversión de CLIN y anuncia dos nuevos fondos para startups
ChileGlobal Ventures, su brazo de inversión, vendió su posición en Wareclouds y negocia dos salidas más. En paralelo, alista un fondo ángel, otro con tickets de hasta US$ 10 millones y una fábrica de startups de IA.
Sistema frontal deja daños por más de US$ 700 millones: infraestructura pública concentra más de la mitad
Catastro de Colliers estima pérdidas por más de US$ 400 millones en infraestructura pública y US$ 200 millones en vivienda. La emergencia deja cerca de 29.000 casas dañadas y 65.000 personas afectadas.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete