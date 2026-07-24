La carta viral que unió a Silicon Valley en defensa de la inteligencia artificial abierta

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, hizo su primera publicación en X para compartir una misiva dirigida firmada por 25 compañías -como Microsoft, Meta, Palantir y Hugging Face- que pide al gobierno de EEUU no restringir los modelos de IA de pesos abiertos. Aunque sin firmar, Elon Musk y Sam Altman respaldaron el mensaje.

El primer posteo de Jensen Huang en X este viernes no fue para anunciar un chip ni reportar resultados financieros de Nvidia. Fue para compartir una carta conjunta de 25 compañías tecnológicas -desde la propia Nvidia, Microsoft hasta Meta, Palantir y Y Combinator- dirigida a Washington con un mensaje: restringir los modelos de inteligencia artificial (IA) abierta debilitaría el liderazgo estadounidense en esta tecnología.

"Los modelos abiertos fortalecen la seguridad y la ciberseguridad, aceleran la innovación y la difusión, y habilitan la soberanía. El mundo necesita tanto modelos cerrados de frontera como modelos abiertos de frontera", escribió el CEO de Nvidia al compartir el documento titulado Open Weights and American AI Leadership.

La reacción fue inmediata y la carta comenzó a viralizarse rápidamente. Satya Nadella (Microsoft) calificó los modelos de pesos abiertos -que cualquiera puede descargar, inspeccionar y adaptar libremente- como "esenciales para un ecosistema de IA saludable".

Elon Musk también respaldó el posteo de Huang y publicó: "Esto cuenta con todo mi apoyo. Jensen tiene razón".

Incluso Sam Altman, CEO de OpenAI -startup que no suscribió la carta al igual que Anthropic-, secundó el mensaje de Huang y dijo que "quiero que Estados Unidos gane en IA tanto en código abierto como en modelos propietarios, y me alegra ver esto".

La misiva fue organizada por la compañía de capital de riesgo Andreessen Horowitz y reúne a fabricantes de chips, hiperescaladores, fondos de capital de riesgo, empresas de ciberseguridad y fundaciones de software abierto.

Entre los firmantes están IBM, Dell, Meta, Hugging Face, CrowdStrike, Mozilla, Mistral, Perplexity, Replit, ServiceNow, The Linux Foundation y Black Forest Labs, la mayoría de las compañías basadas en código abierto o con modelos abiertos.

La carta llega justo después de que el modelo GPT 5.6 Sol de OpenAI saliera de su espacio de prueba -sandbox- se conectara a internet y atacara a Hugging Face, una plataforma y comunidad de código abierto.

¿Qué dice la carta?

El documento traza un paralelo con el movimiento de software de código abierto de los años 80, cuyo ecosistema hoy sustenta la mayor parte de internet y los sistemas críticos del ejército y el gobierno federal de EEUU.

El argumento central es que el liderazgo estadounidense en IA no se medirá por tener el mejor modelo individual, sino por construir un ecosistema abierto que se difunda en cada sector productivo.

Los firmantes sostienen que los modelos cerrados concentrados en pocas empresas crean puntos únicos de falla, debilitan la competencia y dejan la tecnología crítica en manos de pocos proveedores. En cambio, los pesos abiertos permiten a investigadores inspeccionar vulnerabilidades y mejorar la seguridad de manera distribuida.

Además, hicieron un llamado a los legisladores a expandir el acceso a capacidad de cómputo para startups e investigadores, invertir en activos de entrenamiento compartidos (datasets, herramientas, marcos de evaluación) y no confundir técnicas legítimas de desarrollo como la destilación -usar las salidas (outputs) de un modelo para entrenar otro- con el robo de propiedad intelectual.

Esas preocupaciones, sostienen, deben abordarse con marcos legales específicos y no con "restricciones generalizadas que ahoguen la competencia o empujen la innovación al extranjero".

Lo que hay detrás

La carta aterriza en medio de un debate activo en Washington sobre si restringir o prohibir el uso de modelos de IA chinos. El detonante fue el lanzamiento, el 16 de julio, de Kimi K3, desarrollado por la china Moonshot AI (respaldada por Alibaba).

Según evaluaciones independientes, K3 se ubica en el tercer lugar global en capacidad, solo detrás de Claude Fable 5 (Anthropic) y GPT-5.6 Sol (OpenAI), y lidera el ranking en generación de código frontend. Sus pesos completos estarán disponibles el 27 de julio.

El precio también sacudió al mercado, pues es más económico que modelos como Fable y este factor, más su rendimiento, revivió la ansiedad que provocó la salida de un modelo de la china DeepSeek a comienzos de 2025.

Sobre los modelos chinos, Huang declaró en una entrevista previa con Axios que: "Estos modelos chinos son excelentes. El mercado malinterpretó el impacto de DeepSeek la primera vez. Y está malinterpretando el impacto de Kimi esta vez", señaló.