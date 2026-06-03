SpaceX ya fijó el monto de la apertura a bolsa: busca recaudar un récord de US$ 75 mil millones

La compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk planea ofrecer cerca de 555,6 millones de acciones a US$ 135 cada en una salida anunciada para el próximo 12 de junio.

SpaceX busca recaudar US$ 75 mil millones mediante una oferta pública inicial (IPO, su sigla en inglés) que sería la más grande de todos los tiempos, mientras la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk apunta a un debut histórico que podría abrir el camino para otras grandes salidas a bolsa.

La empresa con sede en Starbase, Texas, planea ofrecer cerca de 555,6 millones de acciones a US$ 135 cada la próxima semana, según su presentación realizada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés). A ese precio, SpaceX alcanzaría una capitalización bursátil de casi US$ 1,77 billones (trillions en inglés), considerando las acciones en circulación detalladas en el documento.

Con US$ 75 mil millones, la IPO de SpaceX superaría con facilidad el récord de US$ 29.400 millones establecido por Saudi Aramco en 2019 y podría abrir la puerta a futuras salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic. Se espera que ambas compañías apunten a IPO por decenas de miles de millones de dólares si concretan sus planes de cotizar en bolsa este mismo año, aprovechando el aparentemente insaciable apetito de los inversionistas por las temáticas relacionadas con la inteligencia artificial.

La decisión de Musk de ofrecer las acciones a un precio fijo antes de comenzar la toma de órdenes es prácticamente inédita para una IPO de gran tamaño en Estados Unidos, aunque es una práctica más habitual en Europa y Asia. La mayoría de las empresas suele anunciar primero un rango de precios y luego evaluar la demanda durante las presentaciones a inversionistas. Solo un pequeño número de compañías de menor tamaño ha optado por omitir ese proceso.

Considerando las opciones sobre acciones para empleados y las unidades de acciones restringidas, la compañía tendría una valoración totalmente diluida de al menos US$ 1,8 billones. Esto se compara con la valoración de US$ 1,25 billones que alcanzó en febrero, cuando la firma —formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp.— adquirió el negocio de inteligencia artificial xAI de Musk, según informó Bloomberg News.

Con una valoración de US$ 1,8 billones, SpaceX sería más grande que todas las empresas del índice S&P 500, salvo seis, y superaría incluso a Tesla, otra compañía controlada por Musk.

Objetivos ambiciosos

La venta de acciones está programada para el 11 de junio y se espera que SpaceX comience a cotizar al día siguiente, según los términos de la operación revisados por Bloomberg News. La presentación prepara a la compañía para iniciar formalmente el proceso de promoción de la IPO este jueves, cuando Musk y otros ejecutivos comenzarán a presentar el caso de inversión ante potenciales accionistas.

En esas reuniones, la empresa expondrá sus planes para desarrollar capacidades de computación de IA orbital a gran escala, expandir su negocio de conectividad inalámbrica directa a teléfonos móviles (direct-to-cell), aumentar la producción de semiconductores para IA junto con Tesla y, eventualmente, construir bases en la Luna y una colonia en Marte.

Sin embargo, el desafío será convencer a los inversionistas de que esos objetivos son compatibles con su desempeño financiero reciente. SpaceX registró una pérdida neta de US$ 4.940 millones el año pasado sobre ingresos por US$ 18.700 millones, frente a una ganancia neta de US$ 791 millones con ingresos por US$ 14 mil millones en 2024, según el documento presentado.

La presentación también revela que SpaceX firmó un contrato con Anthropic para suministrar capacidad de computación para IA por US$ 1.250 millones mensuales, lo que podría ayudar a compensar las elevadas necesidades de capital de ese negocio. Ambas empresas pueden cancelar el acuerdo con 90 días de aviso previo. Musk señaló en X el pasado 28 de mayo que SpaceX no se ha comprometido a arrendar esa capacidad computacional durante varios años, aunque indicó que eso es “posible”.

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Musk mantendrá el control

Musk, la persona más rica del mundo según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, mantendrá un férreo control sobre la empresa. Tras la IPO, conservará el 84,4% del poder de voto, frente al 85% actual, gracias a las acciones Clase B, que otorgan 10 votos por acción, frente a un voto por cada acción Clase A.

Su participación del 93,6% en las acciones Clase B le permite elegir al 51% del directorio y decidir sobre su propia permanencia en cargos ejecutivos, lo que en la práctica impide que pueda ser removido contra su voluntad.

Los críticos de esta estructura de gobierno corporativo sostienen que entrega a Musk un control excesivo sobre la empresa. También cuestionan disposiciones que obligarían a resolver ciertos conflictos bajo la legislación de Texas, ya sea mediante tribunales especializados o arbitraje.

En una declaración emitida el 26 de mayo, la organización Alliance to Protect Shareholder Value, que representa a varias entidades sin fines de lucro, calificó las políticas de gobierno corporativo de SpaceX como “un serio intento de destruir las protecciones para los accionistas mediante mecanismos novedosos e imprudentes, mientras se busca otorgar una autoridad ejecutiva casi total al liderazgo de SpaceX”.

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Cerca de convertirse en el primer billonario del mundo

Al precio de la oferta, el patrimonio neto de Musk alcanzaría aproximadamente US$ 988 mil millones, según cálculos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, quedando muy cerca de convertirse en la primera persona con una fortuna superior a US$ 1 billón (trillion en inglés).

Sin embargo, dado que las acciones podrían comenzar a cotizar a un precio superior al de la oferta -y considerando que las IPO suelen subir durante su primer día de negociación-, Musk podría alcanzar ese hito a finales de la próxima semana.

Valor Equity Partners seguiría siendo el segundo mayor accionista conocido en términos económicos, con el 6,7% de las acciones Clase A, frente al 7,3% que poseía antes de la salida a bolsa. Antonio Gracias, fundador de Valor y aliado histórico de Musk, forma parte del directorio y ha respaldado a la compañía durante más de una década.

SpaceX fue pionera en el desarrollo de cohetes reutilizables, una idea que alguna vez fue considerada descabellada, y convirtió a Starlink en su principal fuente de ingresos. Ahora, la compañía intenta convencer a los inversionistas de los mercados públicos de una oportunidad de mercado potencial valorada en US$ 28,5 billones, gran parte de ella vinculada a infraestructura para inteligencia artificial, incluyendo proyectos como centros de datos en el espacio, una tecnología que todavía no existe.

Según la presentación, los fondos obtenidos se destinarán a financiar la expansión de sus negocios de IA, lanzamientos espaciales e infraestructura satelital. La empresa también deberá utilizar parte de los recursos de esta IPO para amortizar, dentro de los próximos seis meses, al menos una parte de un préstamo puente por US$ 20 mil millones. Gran parte de esa deuda se utilizó para refinanciar pasivos de alto rendimiento vinculados a las empresas de redes sociales e inteligencia artificial de Musk.

La operación está liderada por Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase, junto a otros 18 bancos participantes. La compañía espera debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo bursátil SPCX.