Brian Chesky, CEO de Airbnb, planea fundar una nueva startup de IA

Según personas familiarizadas, planea crear una compañía enfocada en desarrollar modelos de inteligencia artificial y está considerando poner el foco en la interacción con los usuarios y el diseño.

El CEO de Airbnb, Brian Chesky, está creando un nuevo laboratorio de inteligencia artificial, según varias personas familiarizadas con el asunto, lo que marcaría su primera incursión en la carrera global por la IA.

Chesky planea crear una startup enfocada en desarrollar modelos de inteligencia artificial y está considerando poner el foco en la interacción con los usuarios y el diseño, señalaron las fuentes, que pidieron mantener el anonimato debido a que la información aún no es pública. Según una de ellas, se encuentra en las primeras etapas de financiamiento del laboratorio y los detalles todavía podrían cambiar.

Varias personas indicaron que Chesky continuará siendo CEO de Airbnb. Asimismo, una fuente señaló que no ejercerá como director ejecutivo del nuevo laboratorio.

Chesky cofundó Airbnb hace casi 20 años tras estudiar diseño en la universidad. En los últimos años, ha sostenido con frecuencia que las aplicaciones de IA para viajes y comercio electrónico requieren una interfaz de usuario rica y sofisticada, en lugar de los chatbots basados principalmente en texto que popularizaron OpenAI y Anthropic.

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A diferencia de sus competidores en viajes en línea, Expedia Group y Booking Holdings, Airbnb no se ha asociado con OpenAI para crear un complemento dentro de ChatGPT, ya que Chesky ha afirmado que las herramientas de la startup de IA aún no son lo suficientemente robustas.

Representantes de Chesky y Airbnb declinaron hacer comentarios.

Chesky se encuentra en medio de una transformación de Airbnb para convertirla en una aplicación integral de viajes, incorporando nuevos servicios complementarios que espera puedan generar eventualmente US$ 1.000 millones o más en ingresos anuales. Según comentó en una entrevista el mes pasado, los empleados de Airbnb han adoptado herramientas de programación basadas en IA para acelerar esta expansión, permitiendo lanzar pilotos de nuevos negocios en semanas en lugar de años.

Como uno de los pocos fundadores que siguen liderando una empresa del índice Fortune 500, Chesky ha estado profundamente involucrado en la definición de la visión de producto y negocio de Airbnb. Su enfoque práctico inspiró al emprendedor e inversionista Paul Graham a acuñar el término “founder mode” en 2024.