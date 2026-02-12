Skatepark en Iquique de $ 1.204 millones enfrenta denuncia en Contraloría; municipio asegura que daños no superan el 1%

Inaugurado en diciembre de 2025 y emplazado frente al mar en Playa Brava, el skatepark en Iquique pasó en pocas semanas de ser una de las principales inversiones deportivas de la ciudad a quedar bajo revisión de la Contraloría General de la República. El proyecto, denominado “Reposición Skatepark Playa Brava” fue financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá con una inversión de $ 1.204 millones. La infraestructura contempla 4.500 m2 de equipamiento deportivo, con zonas para distintos niveles de práctica y accesibilidad universal.

El diseño arquitectónico original fue desarrollado por la empresa especializada Planrampa. Tras la aprobación de los recursos, la iniciativa fue traspasada a la Municipalidad de Iquique, que lideró el proceso de licitación y adjudicó la ejecución a la empresa Celpa. Las obras comenzaron durante el segundo semestre de 2024, con un plazo contractual de 360 días. Desde su entrega, el recinto comenzó a ser utilizado por deportistas de skateboarding, BMX y patinaje roller.

Denuncia ante Contraloría

El 10 de febrero se ingresó ante la Contraloría la denuncia formal N°225452/2026. En ella se solicitó un peritaje técnico especializado para determinar si la construcción cumple con las especificaciones exigidas para este tipo de infraestructura y que se revisen eventuales responsabilidades administrativas del municipio, en su calidad de mandante del proyecto. Fuentes al interior de la Contraloría Regional de Tarapacá señalaron a DF Regiones que la denuncia fue recibida y actualmente se encuentra en estudio.

En redes sociales, la agrupación deportiva señaló: “Seamos claros, una obra de más de $ 1.200 millones de pesos no puede presentar este tipo de daños dentro de los primeros 30 días de su entrega”.

El concejal Martín Lonza también abordó la situación. “Este skatepark nuevo, que tiene tres meses, contiene varias fallas que al ojo humano, no se ven tan graves. Pero cuando uno se agacha a ver los detalles, son varios problemas que a futuro van a causar no solo una ruptura, sino también un daño estructural mayor”. Añadió que “esta denuncia ha tomado fuerza porque este es un megaproyecto que costó una millonada. Son 1.200 millones de pesos. Y agregó: “Si yo tengo un departamento y me lo entregan en mal estado, cobro la garantía. Aquí hay que hacer lo mismo, porque hay varios sectores que están desquebrajados, hay grietas y existe ya riesgo de humedad. También hay áreas verdes dentro del parque”.

Respuesta municipal

Consultada por DF Regiones, la Municipalidad de Iquique indicó que la empresa Celpa fue la encargada de realizar las obras del nuevo Skatepark, que consideran una superficie total de 4.500 metros cuadrados.

"Y desde su entrega y hasta la fecha, se han generado unas fisuras que representan cerca de 40m2, es decir, menos del 1% del total de la obra. La empresa realizó las reparaciones correspondientes con los productos Sikarep y Sikalatex, materiales especializados para este tipo de trabajos”, explicó.

Asimismo, el municipio sostuvo que “es importante mencionar que las obras se encuentran dentro de la garantía contractual y la empresa ha respondido según corresponde, reparando las fallas inmediatamente, por lo que no procede aplicar multas. Algunas fisuras ocurren por el desgaste natural que genera la actividad, pero también algunas se deben al uso inadecuado que se le ha dado a las instalaciones”.

En esa línea, la Municipalidad de Iquique llamó a los usuarios a cuidar el recinto y respetar las recomendaciones de uso, como no ingresar vehículos motorizados, no consumir bebidas alcohólicas y no fumar dentro ni en el entorno del parque.

La evaluación técnica quedará ahora en manos de la Contraloría, que mantiene la denuncia en estudio.