A horas de la definición, partidos, gremios y alcaldes presionan al directorio de Zofri para rechazar renovación de la concesión hasta 2050
A menos de 24 horas de la votación donde se define si se extiende la concesión del actual operador, se sumaron nuevos rechazos a la iniciativa. A las críticas de ex directores, gremios de usuarios y alcaldes, ahora se agregaron todas las directivas regionales de los partidos que respaldan al próximo Gobierno,
La votación convocada para este martes 17 de febrero a las 12:00 del día para definir la renovación anticipada de la concesión de la Zona Franca de Iquique, Zofri, hasta el año 2050 llega con un escenario distinto al que se observaba semanas atrás. En los últimos días, la renovación ha quedado bajo creciente presión política y gremial.
A las críticas de exdirectores, asociaciones gremiales de usuarios y alcaldes de Iquique y Alto Hospicio, se sumaron todas las directivas regionales de los partidos que respaldan al próximo Gobierno de José Antonio Kast, ampliando el bloque que pide frenar la iniciativa.
A través de una carta abierta dirigida al directorio de Zofri, las directivas regionales de Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli, Partido Republicano, Amarillos por Chile, Demócratas, Partido Social Cristiano (PSC) y Partido Nacional Libertario (PNL) manifestaron su “profunda preocupación” por la votación y solicitaron evaluar votar en contra de la renovación en las actuales condiciones.
En el documento señalan que Zofri es un instrumento estratégico de desarrollo regional, cuyo impacto alcanza a Tarapacá y a la Región de Arica y Parinacota. Sin embargo, advierten que comprometer su modelo por los próximos 25 años exige “no sólo legalidad formal, sino legitimidad territorial, transparencia sustantiva y participación efectiva de los principales actores involucrados” y agregan “la decisión que adopten será histórica y sus efectos trascenderán administraciones y gobiernos. Por ello, llamamos a actuar con visión estratégica, responsabilidad institucional y sentido de Estado”.
La carta hace referencia explícita a cuestionamientos previos sobre la legalidad y oportunidad del proceso. Entre ellos, los planteados por el expresidente del directorio de Zofri, Patricio Sesnich, quien ha advertido sobre eventuales riesgos jurídicos de una renovación anticipada en las actuales condiciones, quien señaló “la Zona Franca no es del Directorio ni de los accionistas, es de Iquique y del país; intentar amarrar una decisión que afecta a la ciudad por décadas es un gigantesco daño para las 11 comunas de Tarapacá, Arica y Parinacota”.
Además explicó que “el problema es que la sociedad administradora ahora está actuando a la espalda de la gente; están usando un dictamen de Contraloría en forma parcial y el hecho esencial y la autocontratación hasta el 2050 es absolutamente ilegal”.
También se ha manifestado en contra el diputado y senador electo Renzo Trisotti, quien señaló que “Zofri no puede decidirse desde Santiago ni entre cuatro paredes. Hay dudas juridicas con consecuencias que derivarán en responsabilidades y falta de consenso, lo responsable es detener, dialogar y construir un acuerdo que resguarde el empleo y la economía de Tarapacá”.
En la misma línea, la senadora Luz Ebensperger ha cuestionado la oportunidad y la forma en que se ha llevado adelante la iniciativa.
La presión política se suma a un frente crítico que ya venía creciendo en las últimas semanas. Asociaciones gremiales, sindicatos de trabajadores y autoridades comunales, incluidos los alcaldes de Iquique y Alto Hospicio, han manifestado reparos a la extensión anticipada del contrato de concesión de la administradora del sistema franco hasta 2050.
El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, también cuestionó el proceso y el enfoque del modelo “preocupa además que se discuta una eventual renovación sin plena transparencia. Un contrato con efectos hasta 2050 no puede tratarse a espaldas de la región” y agregó que “la posición municipal es clara, Zofri es identidad sudamericana y su futuro no puede definirse bajo la lógica de maximizar arriendos”. Además, advirtió que “no se puede administrar un modelo como si nada hubiera ocurrido”.
Desde Zofri, en tanto, han respondido públicamente que valoran y respetan “toda manifestación que contribuya al debate democrático”, reiterando su disposición al diálogo institucional con autoridades regionales y con el Gobierno que asumirá el 11 de marzo. Asimismo, han defendido que el proceso de renovación se ha desarrollado conforme al marco jurídico vigente.
El directorio deberá pronunciarse este martes 17 de febrero sobre la renovación anticipada de la concesión hasta 2050.
