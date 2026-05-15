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De Harvard al mundo: Patrick McGinnis cuenta la historia detrás de su concepto “FOMO”

”Hay FOMO para 40 años más”. Lo dice Patrick McGinnis, el estadounidense que en 2004 inventó el concepto en un artículo satírico durante su MBA en Harvard.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 16 de mayo de 2026 a las 09:00 hrs.

Mateo Navas
<p>De Harvard al mundo: Patrick McGinnis cuenta la historia detrás de su concepto “FOMO”</p>

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