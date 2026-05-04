Imacec sorprende con una nueva caída en marzo y la actividad económica completa un primer trimestre en rojo

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo 0,1% frente al mismo mes del año pasado, con lo que acumuló una contracción de 0,3% entre enero y marzo.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo registró una caída de 0,1% frente al mismo mes del año pasado, informó este lunes el Banco Central. La cifra está por debajo de la estimación en la encuesta a economistas de Bloomberg, que preveían un crecimiento anual de 0,5% para el tercer mes del año.

Además, se suma a las bajas de enero y febrero de 0,5% y 0,3%, respectivamente. "En base a los Imacec preliminares, estimamos que la economía habría caído 0,3% a/a en el primer trimestre (–0,2% t/t), marcando el primer retroceso desde el segundo trimestre de 2023", indicó un informe del equipo de Estudios de Banco Santander.

La serie desestacionalizada aumentó 0,3% en marzo, tanto respecto del mes precedente, como en 12 meses. El mes registró un día hábil más que marzo de 2025, indicó el Banco Central.

“El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes , lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios y el comercio. Estas últimas actividades fueron las que impulsaron el crecimiento del Imacec en términos desestacionalizados”, indicó el Central.

El Imacec no minero presentó una variación anual de 0,9%. En términos desestacionalizados, creció 0,5% respecto del mes anterior y 1,3% en doce meses.

Por actividad

De acuerdo a lo informado por el Banco Central, en marzo la producción de bienes cayó 5,2% en términos anuales, incidido por todos sus componentes. En la minería se registró una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por agropecuario-silvícola y pesca extractiva. Por su parte, la industria disminuyó en línea con una menor elaboración de productos pesqueros.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,6% respecto del mes precedente.

En tanto, la actividad comercial creció 5,1% anual en el tercer mes del año con todos sus componentes con resultados positivos. La división mayorista fue impulsada por las ventas de maquinaria y equipos, mientras que el minorista destacó las ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,9% respecto del mes anterior, explicado por el comercio mayorista.

Por su parte, los servicios aumentaron 2,1% en términos anuales, explicado por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un aumento de 0,4% respecto del mes precedente, determinado por el desempeño de los servicios empresariales y personales.