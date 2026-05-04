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Imacec sorprende con una nueva caída en marzo y la actividad económica completa un primer trimestre en rojo

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo 0,1% frente al mismo mes del año pasado, con lo que acumuló una contracción de 0,3% entre enero y marzo.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 08:30 hrs.

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<p>Imacec sorprende con una nueva caída en marzo y la actividad económica completa un primer trimestre en rojo</p>

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