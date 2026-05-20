Primer apronte del turismo de invierno: menos visitantes y los brasileños como protagonistas

Fedetur espera la llegada de 1,3 millones de visitantes durante esta temporada, una cifra menor a la vista en la misma época de 2025.

La temporada de turismo de invierno está pronta a iniciarse en el país y los primeros pronósticos hablan de cifras de ingresos de turistas menores a los años previos.

La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) anticipó que para el período que va de junio a septiembre se esperan cerca de 1,3 millones de visitantes extranjeros. Esta cifra representa una baja de unas 300 mil personas en relación a la temporada del mismo lapso del año pasado.

De todas formas, desde el gremio precisaron que “el total de visitantes proyectados se mantiene dentro de los rangos observados en los últimos tres años”, con una media superior al millón de habitantes, lo que da cuenta “de un momento de consolidación del turismo en este periodo del año”.

Julio será el mes con la mayor cantidad de llegadas, según las previsiones, con 404.100. Le seguirán agosto (351.300); septiembre (326.300); y junio (245.300).

Efecto mundial de fútbol

En el ranking de visitantes por mercados, Brasil nuevamente será protagonista, con el arribo previsto de unas 349.555 personas. Serán secundados a distancia por Europa y Estados Unidos, con 97.057 y 53.139 personas, respectivamente.

Sin embargo, la cantidad de turistas brasileños implica una disminución del 6% respecto al año pasado.

Para Fedetur aquí la explicación se vincula con una fuga de demanda hacia la Copa Mundial de Fútbol, que se realizará este año en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. A esto se suma la percepción de Chile como un destino caro para los brasileños, con tasas de inflación del 4,2% y tasas de crédito de viajes del 15% promedio.

En el caso de los visitantes de Estados Unidos y Europa, los cálculos apuntan a aumentos de 13% y 12%, respectivamente.

Entre los primeros el alza respondería al interés del turismo aventura, además de atraer al viajero “high spender”, característico por buscar “exclusividad y sostenibilidad” en su viaje.

Entre los europeos, el aumento en el flujo lo explican viajeros provenientes de España y Francia, interesados en el enoturismo y “turismo verde”, con el que buscan destinos naturales en sus visitas al país.

Temporada de ski

Otro aspecto destacado por Fedetur es la “consolidación del mercado de nieve en el país”, la que responde a la alta participación de turistas extranjeros.

Mientras que centros ubicados en la región Metropolitana (Valle Nevado, La Parva, Farellones y El Colorado) proyectan más de 500 mil visitas, en centros como Corralco (Araucanía), Pillán, Volcán Osorno y Antillanca (Los Lagos) aseguraron esperar niveles de ocupación cercanos al 90%, similares al año 2025.

Entre las prioridades de estos lugares para mantener las cifras, se encuentran aumentar los días operativos, así como mejoras de instalaciones, y modernización de sistemas de ventas de tickets, como tickets interconectados entre centros.