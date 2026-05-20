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Primer apronte del turismo de invierno: menos visitantes y los brasileños como protagonistas

Fedetur espera la llegada de 1,3 millones de visitantes durante esta temporada, una cifra menor a la vista en la misma época de 2025.

Por: José Vásquez

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

invierno turismo Brasil hotelería
<p>Primer apronte del turismo de invierno: menos visitantes y los brasileños como protagonistas</p>

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