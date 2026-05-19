¿Qué está pasando? Actividad de las empresas de ingeniería logra crecer al partir año, pero deja señales de estancamiento

Entre enero y marzo se observó una mayor concentración de la actividad en las etapas de gestión y ejecución de proyectos en curso, en comparación con las fases iniciales de la inversión vinculadas a la planificación y desarrollo técnico.

El primer trimestre mostró un panorama mixto en materia de inversión. El Índice de Actividad de la Ingeniería (ICON), realizado por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, registró un alza de 9,9% entre enero y marzo de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Comparado con el trimestre anterior, el aumento fue de 2,3%.

“Este resultado se enmarca en una tendencia de crecimiento acotado observada desde los últimos trimestres de 2025, aunque con señales de estancamiento en la dinámica general del sector”, advirtió el reporte.

Así, se da cuenta que en los tres meses iniciales de 2026, el área de gerenciamiento de proyectos e inspección técnica de obras concentró la mayor participación en la actividad, con el 69% de las horas de trabajo reportadas.

Dicha fase corresponde a gestión y ejecución de proyectos en curso y marca un contraste con las etapas iniciales de la inversión vinculadas a la planificación y desarrollo técnico. O sea, en el conjunto, la distribución está cargada a los pasos finales dentro del ciclo de las obras.

Y mientras ese gerenciamiento subió 20,1% en el último año, la ingeniería preinversional concentró el 19% de las horas durante enero y marzo y acusó una disminución de 12,2% anual; y las tareas de detalle representó un 12% de las horas y apenas se movió 0,1% respecto a hace 12 meses.

El director de la AIC, Hugo Andrade, señaló que la percepción en el rubro es que la ingeniería de consulta se encuentra estancada y con tendencia a decrecer frente al ejercicio 2025. “Es por ello que es muy importante que las instituciones, organizaciones, empresas y el gobierno que tienen injerencia en facilitar o definir la incorporación de nuevos proyectos que requieran ingeniería, se alineen y se logre que efectivamente comiencen los estudios que permitan reactivar el ciclo que termina en la construcción de cada proyecto”, dijo.

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Sector público a la baja

Otro eje que muestra una desaceleración es la actividad en el sector público.

De acuerdo con el reporte, este representó el 24% de la actividad total del indicador. No obstante, en la comparación con el trimestre pasado registró un alza de solo 2,1% y en 12 meses tuvo una caída de 9,7%.

Al contrario, el segmente privado concentró el 76% del ICON y mientras que creció 2,1% respecto al trimestre previo, en comparación con enero-marzo del año pasado se incrementó 18%.

El Ministerio de Obras Públicas y Codelco explicaron el 47% de la actividad reportada, concentrándose principalmente en las fases de gerenciamientos de proyectos e inspección.

“La fuerte caída interanual de la inversión pública preinversional es una señal de alerta para la industria, hoy se está licitando muy poca ingeniería, afectando directamente el desarrollo de nuevos proyectos y la actividad futura del sector”, alertó el también director de la AIC, Tomás Galassi.

Medido por sector económico, la minería se sigue imponiendo y respondió por el 60,2% de la actividad total de las empresas consultoras de ingeniería. Le siguió infraestructura general (16,5%), energía (11,7%), infraestructura urbana (4,3%), infraestructura sanitaria (3,8%), industria 1,6% y puertos con 0,5%.

Frente al trimestre anterior, los rubros de urbanismo inmobiliario, infraestructura urbana e industria son los que presentan las mayores variaciones con 152,9%, 18,2% y 9,4%. En el otro extremo, hubo bajas en los puertos y la infraestructura sanitaria.

Comparados con el mismo trimestre del año pasado, urbanismo inmobiliario también tuvo el mayor incremento (206%), seguido por energía con 58,2% y minería 14,3%. Mientras que puertos e infraestructura sanitaria registraron caídas de 36% y 21,9%, respectivamente.

Por región, la demanda de servicios de ingeniería siguió concentrándose principalmente en Antofagasta (33,9%), asociada a proyectos mineros e infraestructura.

Detrás se ubicó la Región Metropolitana con 20,9% de la actividad, vinculado a proyectos urbanos, obras públicas e infraestructura. En tercer lugar quedó la región del Libertador Bernardo O’Higgins (7,4%), destacándose los proyectos relacionados a minería, infraestructura productiva y pública y desarrollo industrial.