El sudeste asiático entra en la agenda de Kast y ProChile lleva a la zona una nueva cita de negocios
La próxima semana aterrizará en Tailandia una delegación de 28 empresas y cinco gremios para una serie de reuniones, visitas técnicas y conversaciones.
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Una delegación empresarial se prepara para aterrizar en Bangkok, Tailandia, la próxima semana con el fin de participar en el segundo encuentro de negocios entre Chile y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
Lideradas por ProChile, entre el 26 y 30 de mayo, 28 empresas participarán en más de 10 actividades con sus contrapartes del bloque, que considera a más de 680 millones de personas, una clase media en expansión y el 7,8% del comercio global.
Esta es la primera visita de la administración Kast a Asean -conformado por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam y Timor-Leste - y es también el primer evento ícono de ProChile del presente año.
“El año pasado ya tuvimos un encuentro muy exitoso y ahora buscamos dar señales de la seriedad de nuestro trabajo frente a un grupo de países, todos socios comerciales muy relevantes para Chile”, explicó el director general de ProChile, Ignacio Fernández, acerca del evento.
El personero agregó que esta instancia “permite proyectar a Chile como socio confiable, con quien se puede hacer negocios a largo plazo, pero también como un partner que ofrece al mundo acceso a productos y servicios de clase mundial a través de nuestros exportadores”.
Al encuentro asistirán empresas relacionadas con alimentos del mar, frutos secos y deshidratados, fruta fresca, carnes y agroindustria, además de forestal y de soluciones globales. También se sumarán los gremios Frutas de Chile, Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile (Faenacar), ChileNuts, SalmonChile y Chile Mussel.
“Buscamos dar señales de la seriedad de nuestro trabajo frente a un grupo de países, todos socios comerciales muy relevantes para Chile”, dijo Fernández.
El comercio bilateral entre Chile y Asean ha aumentado anualmente un 11,5% promedio entre 2020 y 2025, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). En el caso de las exportaciones, el año pasado se registraron US$ 986 millones de envíos no cobre y no litio al bloque.
“Según estimaciones de ProChile, si tomamos los productos que actualmente importa el bloque desde el mundo y que Chile exporta a otros mercados, pero no a Asean, tenemos millonarias oportunidades de crecimiento”, dijo Fernández.
En el caso de los salmones, estimó que el crecimiento podría superar los US$ 1.200 millones y en fruta fresca oportunidades por US$ 5.700 millones, concentradas en manzanas, cítricos y uvas, entre otros.
Mientras que en agroindustria podrían ser de US$ 9 mil millones en carnes y US$ 1.000 millones en vinos.
“También Asean es una plataforma para exportar no solo bienes, sino capacidades. La región demanda eficiencia, trazabilidad, soluciones tecnológicas y servicios intensivos en conocimiento; de hecho, Chile ya está creciendo en servicios hacia Asean y busca ampliar esa presencia más allá de Singapur, hacia mercados como Malasia y Tailandia”, explicó.
11,5% creció el intercambio Chile-Asean entre 2020 y 2025.
La agenda
Entre las actividades que están planificadas de promoción y encuentros comerciales en Bangkok destacan las reuniones con los altos mandos de empresas del bloque y ruedas de negocios, que serían más de 300 con participación de cerca de 50 importadores de Tailandia y de otros mercados de Asean.
También se planificaron visitas técnicas a mercados y puntos de venta, además de la participación en Thaifex, una de las ferias más grande de alimentos de Asia.
El encuentro terminará con un evento enfocado en los consumidores finales llamado “Chile Wine Fest”, el cual apoyará la oferta de vinos y alimentos de especialidad ante compradores y stakeholders locales.
Canciller llama a fortalecer proyección en Asia Pacífico
El canciller Francisco Pérez Mackenna hizo un llamado a sus embajadores en el Asia Pacífico a fortalecer la proyección internacional de Chile en la zona.
“La región de Asia Pacífico es vital para los intereses de Chile por ser una de las áreas más dinámicas del mundo, tanto en lo económico como en el avance tecnológico global. Nuestra integración con Asia se ha consolidado como un elemento permanente de nuestra política exterior, que durante muchos años fue una estrategia clave y hoy se ha transformado en una política de Estado prioritaria”, destacó el ministro.
Además, aseguró que las autoridades chilenas se desplegarán en distintos viajes en la región durante los próximos meses en pos de los objetivos mencionados, continuando con la promoción del programa estratégico “Choose Chile”.
A su juicio, la prioridad debe ser “proyectar a Chile como un país serio, confiable y comprometido con Asia Pacífico; un socio capaz de generar valor, impulsar acuerdos de nueva generación y construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la estabilidad y el crecimiento compartido”.
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