Startup fundada por exSuper de Medio Ambiente de Piñera levanta capital para combatir la permisología

Inzai desarrolló una plataforma basada en datos e IA para, entre otros, revisar la consistencia y coherencia de documentos en trámites de evaluación ambiental y generar primeras respuestas a la autoridad para acelerar tramitación de proyectos.

El debate en torno a los tiempos para obtener permisos regulatorios y ambientales para proyectos de inversión se ha transformado en uno de los principales puntos de discusión en foros empresariales y en la agenda del gobierno. Con el objetivo de apoyar a las grandes empresas a sortear la llamada permisología, la startup chilena Inzai acaba de cerrar una ronda de US$ 500 mil.

La compañía fue fundada a fines de 2025 por tres emprendedores que coincidieron en cargos en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): Cristóbal de la Maza, exsuperintendente; Pablo Aguirre, exjefe de inteligencia ambiental y Sebastián Elgueta, exdirector de gestión ambiental, quienes, tras participar en el diseño de regulaciones en este ámbito, detectaron que existía un "gran potencial en la información ambiental, pero también una falta de sistemas para sacarle provecho a esta data”, dijo De la Maza.

Para abordar esta brecha, hace dos años comenzaron a crear los primeros sistemas con la información pública disponible y a fines de 2025 crearon la empresa, la que definieron como una habilitadora de soluciones de inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos para fortalecer la toma de decisiones de las empresas en medio ambiente y la salud de las personas.

“Estamos construyendo una serie de herramientas para navegar el sistema regulatorio ambiental, que es de los más sofisticados de Latinoamérica, pero ha generado información que está muy dispersa y que produce ineficiencia”, dijo Aguirre, CEO de Inzai.

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Inteligencia ambiental

Para acelerar los procesos de autorizaciones y mitigar riesgos ambientales, desarrollaron una plataforma de inteligencia ambiental, que opera con algoritmos propios y asistentes de IA.

Este sistema revisa la consistencia y coherencia de documentos en trámites de evaluación ambiental y genera primeras respuestas a la autoridad para acelerar la tramitación de un proyecto.

También estima el riesgo de fiscalización y sanción; además, arma matrices de riesgo automatizadas a partir del historial de SMA y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y se puede conectar a chatbots como ChatGPT para que el cliente pueda hacer preguntas directamente acerca de la regulación y trámites.

Inzai tiene 700 mil documentos indexados y clientes en minería, energía y saneamiento, estudios de abogados y consultoras ambientales, que acceden a la plataforma mediante un modelo de software como servicio.

Los recursos de la ronda -cuyos aportantes son empresas del sector medioambiental- los destinarán a completar su base de datos regulatoria, avanzar en el desarrollo de agentes de IA y en su etapa comercial.

De la Maza adelantó que buscan consolidarse en el ámbito del medio ambiente, para luego expandir sus servicios a otras áreas como la Dirección General de Aguas, el Servicio Nacional de Geología y Minería, vivienda y urbanismo y gestión de recursos naturales.