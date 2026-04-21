Garrigues anuncia fusión con Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV) y se transforma en uno de los estudios jurídicos más grandes del país
Los 11 socios de BSVV pasarán a integrarse en el partnership de Garrigues, la firma internacional de servicios legales y fiscales con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú.
Noticias destacadas
La firma internacional de servicios legales y fiscales Garrigues y Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV), estudio jurídico multiservicio con más de una década de trayectoria en el mercado legal chileno, llegaron a un acuerdo para la integración de sus prácticas en Chile, que operarán bajo la marca Garrigues, y se convertirá en uno de los estudios jurídicos más grandes del país.
"En las próximas semanas, concluirá la documentación contractual y el acuerdo será sometido a las respectivas juntas de socios", indicó Garrigues en un comunicado.
"La integración de ambas firmas, altamente complementarias por su enfoque de asesoramiento como por su posicionamiento en el mercado, supondrá la consolidación de un estudio jurídico de referencia en Chile, con un equipo de más de 130 abogados (incluidos 24 socios) y capacidad para prestar asesoramiento integral en todas las áreas del derecho de los negocios", agregó.
Asimismo, la operación generará importantes sinergias derivadas de la combinación de la fortaleza internacional de Garrigues con el profundo conocimiento del mercado chileno, la visión estratégica y la experiencia técnica de BSVV. Los 11 socios de BSVV pasarán a integrarse en el partnership de Garrigues.
"Con esta integración, Garrigues refuerza su apuesta por Chile en un contexto de recuperación económica del país, marcado por un crecimiento moderado pero sustentado en sólidos fundamentos y buenas perspectivas. La operación permitirá, además, consolidar la posición del despacho en Latinoamérica, facilitando a sus clientes una plataforma única para el asesoramiento regional y transfronterizo", dijo.
Latinoamérica en el foco
La apuesta de Garrigues por Latinoamérica es estratégica. Con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú, el despacho acumula más de 50 años de relación con la región. Su modelo one-stop shop le permite coordinar proyectos y operaciones transfronterizas con el respaldo de una red internacional en 12 países de 4 continentes.
En 2025, Garrigues ingresó 527,69 millones de euros. Su negocio internacional, que representa más del 17% sobre el total, creció un 44,5% respecto al año anterior. El principal hito del ejercicio fue la integración de Sánchez Devanny en Garrigues México.
Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, afirma que “estamos profundamente satisfechos con esta integración que, tras la operación en México el año pasado, confirma el interés de Garrigues por seguir siendo un referente en Latinoamérica. A los socios de Garrigues y de BSVV nos unen los mismos valores y objetivos de excelencia en el servicio al cliente. Estamos convencidos del éxito del proyecto común que iniciamos”.
Luis Felipe Merino, socio responsable de la oficina de Garrigues en Chile, aseguró que “es un privilegio poder integrar BSVV, una firma de profesionales jóvenes que ha destacado por un importante crecimiento en los últimos años. La complementariedad de prácticas y la similitud de culturas que hemos identificado en nuestras conversaciones nos sitúan en una excelente posición para liderar juntos el mercado chileno, desde el compromiso con nuestros profesionales y los clientes”.
Fernando Barros Vial, socio de Barros, Silva, Varela & Vigil, señaló que “al integrarnos con Garrigues damos un paso estratégico fundamental que se alinea plenamente con los objetivos que nos hemos trazado en BSVV. La operación nos permite potenciar el liderazgo en Chile, dar un salto definitivo en institucionalización, fortalecer el desarrollo de nuestros talentos, e impulsar la innovación para enfrentar los desafíos que hoy presenta el mercado. Nos integramos a un grupo humano y profesional de primer nivel, lo que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir en el camino de servicio a nuestros clientes y colaboradores”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Garrigues anuncia fusión con Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV) y se transforma en uno de los estudios jurídicos más grandes del país
Los 11 socios de BSVV pasarán a integrarse en el partnership de Garrigues, la firma internacional de servicios legales y fiscales con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú.
Felipe Harboe: “Las empresas que compran servicios de clipping deben exigir a las agencias que cumplan la ley, de lo contrario podrían estar participando de un ilícito”
El abogado dijo que tanto las firmas que recortan noticias de prensa y las comercializan, como los compradores, podrían arriesgar multas de hasta UTM 1.000 y penas de 61 días a 540 días de cárcel.
Industria de administradoras de fondos de inversión creció 23,5% el año pasado y anota récord de activos gestionados por US$ 43.853 millones
La nueva presidenta de la Acafi, María José Montero, aseguró que el desafío para aumentar la participación de institucionales es “de diseño del sistema”.
David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”
La autoridad profundizó en los primeros dictámenes sobre 40 horas, y recalcó que con ellos el servicio está respetando lo planteado en la norma. Y adelantó que se analizan más pronunciamientos interpretativos.
Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete