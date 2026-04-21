Garrigues anuncia fusión con Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV) y se transforma en uno de los estudios jurídicos más grandes del país

Los 11 socios de BSVV pasarán a integrarse en el partnership de Garrigues, la firma internacional de servicios legales y fiscales con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú.

La firma internacional de servicios legales y fiscales Garrigues y Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV), estudio jurídico multiservicio con más de una década de trayectoria en el mercado legal chileno, llegaron a un acuerdo para la integración de sus prácticas en Chile, que operarán bajo la marca Garrigues, y se convertirá en uno de los estudios jurídicos más grandes del país.

"En las próximas semanas, concluirá la documentación contractual y el acuerdo será sometido a las respectivas juntas de socios", indicó Garrigues en un comunicado.

"La integración de ambas firmas, altamente complementarias por su enfoque de asesoramiento como por su posicionamiento en el mercado, supondrá la consolidación de un estudio jurídico de referencia en Chile, con un equipo de más de 130 abogados (incluidos 24 socios) y capacidad para prestar asesoramiento integral en todas las áreas del derecho de los negocios", agregó.

Asimismo, la operación generará importantes sinergias derivadas de la combinación de la fortaleza internacional de Garrigues con el profundo conocimiento del mercado chileno, la visión estratégica y la experiencia técnica de BSVV. Los 11 socios de BSVV pasarán a integrarse en el partnership de Garrigues.

"Con esta integración, Garrigues refuerza su apuesta por Chile en un contexto de recuperación económica del país, marcado por un crecimiento moderado pero sustentado en sólidos fundamentos y buenas perspectivas. La operación permitirá, además, consolidar la posición del despacho en Latinoamérica, facilitando a sus clientes una plataforma única para el asesoramiento regional y transfronterizo", dijo.

Latinoamérica en el foco

La apuesta de Garrigues por Latinoamérica es estratégica. Con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú, el despacho acumula más de 50 años de relación con la región. Su modelo one-stop shop le permite coordinar proyectos y operaciones transfronterizas con el respaldo de una red internacional en 12 países de 4 continentes.

En 2025, Garrigues ingresó 527,69 millones de euros. Su negocio internacional, que representa más del 17% sobre el total, creció un 44,5% respecto al año anterior. El principal hito del ejercicio fue la integración de Sánchez Devanny en Garrigues México.

Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, afirma que “estamos profundamente satisfechos con esta integración que, tras la operación en México el año pasado, confirma el interés de Garrigues por seguir siendo un referente en Latinoamérica. A los socios de Garrigues y de BSVV nos unen los mismos valores y objetivos de excelencia en el servicio al cliente. Estamos convencidos del éxito del proyecto común que iniciamos”.

Luis Felipe Merino, socio responsable de la oficina de Garrigues en Chile, aseguró que “es un privilegio poder integrar BSVV, una firma de profesionales jóvenes que ha destacado por un importante crecimiento en los últimos años. La complementariedad de prácticas y la similitud de culturas que hemos identificado en nuestras conversaciones nos sitúan en una excelente posición para liderar juntos el mercado chileno, desde el compromiso con nuestros profesionales y los clientes”.

Fernando Barros Vial, socio de Barros, Silva, Varela & Vigil, señaló que “al integrarnos con Garrigues damos un paso estratégico fundamental que se alinea plenamente con los objetivos que nos hemos trazado en BSVV. La operación nos permite potenciar el liderazgo en Chile, dar un salto definitivo en institucionalización, fortalecer el desarrollo de nuestros talentos, e impulsar la innovación para enfrentar los desafíos que hoy presenta el mercado. Nos integramos a un grupo humano y profesional de primer nivel, lo que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir en el camino de servicio a nuestros clientes y colaboradores”.