Proptech Cliperty levanta capital y suma a Luis Hernán Paul a su directorio
Recaudó US$ 300 mil a través de Broota, los que destinará a aumentar su base de clientes y nuevas funcionalidades con IA para su plataforma.
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La startup chilena Cliperty cerró una ronda por US$ 300 mil a través de la plataforma de financiamiento colectivo Broota, recursos que destinará a duplicar su base de clientes –tanto inmobiliarias como corredores- y a nuevos desarrollos con inteligencia artificial (IA).
La compañía fue fundada en 2021 por los ingenieros civiles industriales Andrés Eguiguren y Diego Izikson, y Andrés Eguiguren (padre del primero).
Operan dos líneas de negocio: una plataforma de software que digitaliza el ciclo comercial inmobiliario -con 20 empresas y 180 desarrollos- y otra enfocada en corredores de propiedades que tiene unos 450 usuarios.
Eguiguren hijo, CEO de Cliperty, contó que junto a Izikson desarrollaron el software inspirado en un sistema desarrollado por su padre en 2005 para su inmobiliaria, que tenía como objetivo gestionar la venta de los proyectos y atender a los clientes.
La plataforma de Cliperty cubre el ciclo comercial de un proyecto inmobiliario, - cotización, reserva, escrituración, cobranzas y postventa- y se basa en automatización e IA. Por ejemplo, un asistente conversacional vía WhatsApp atiende a los clientes potenciales y los clasifica con un algoritmo propio que cruza variables como renta y tipo de propiedad buscada, de manera de priorizar los contactos con mayor probabilidad de compra.
US$ 300 mil millones levantó con 36 inversionistas en Broota.
Planes
A la ronda entraron 36 inversionistas, entre ellos el ingeniero civil y director de empresas, Luis Hernán Paul, quien se integró al directorio de la proptech. Previamente había desempeñado ese rol en otras tecnológicas como Khipu y Osoji, además de Salcobrand.
Eguiguren comentó que con este capital buscan duplicar la base de corredores hasta 900 a fin de año, mientras que en producto el foco estará en automatización e integración con IA.
En materia de alianzas, están cerrando un acuerdo con un banco local que aportará más de 1.000 propiedades a la plataforma para ser comercializadas por la red de corredores.
También adelantó que a mediados de junio lanzarán un asistente conversacional sobre los datos que genera la plataforma.
“Estamos desarrollando una IA que analiza la información que genera la plataforma y entregará reportería automática”, dijo.
Eguiguren proyectó cerrar el año con unos US$ 400 mil en ingresos recurrentes anuales.
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