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Rau reitera defensa del crédito tributario, pero reconoce incertidumbre sobre impacto en la generación de empleo

Ante la comisión de Hacienda, el ministro del Trabajo reiteró que para impulsar la generación de empleo, es necesario reactivar la economía.

Por: Carolina León

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Laboral trabajo empleo Carolina León Reactivación
<p>El ministro Rau expuso este miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara.</p>

El ministro Rau expuso este miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara.

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