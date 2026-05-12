León Vial Claro "gira" el volante hacia los autos usados en Global Soluciones Financieras

El presidente de la financiera automotriz dio cuenta del cambio de estrategia de la compañía.

Global Soluciones, la financiera automotriz que hasta haces unos años hacía noticia por las millonarias pérdidas que acumulaba, parece haber enrielado su rumbo de la mano de sus nuevos controladores, Jorge Selume y Leonidas Vial, quienes desembarcaron en 2023.

Aunque el balance 2025 de la compañía sigue en rojo, con pérdidas que alcanzaron los $1.165 millones, la cifra es un 80% menos que lo perdido en 2024.

Según reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el resultado del ejercicio estuvo impulsado por mayores volúmenes de colocación, una caída en el gasto por riesgo y menores costos de venta, efectos que fueron parcialmente compensados por mayores costos financieros.

En términos de actividad, las colocaciones brutas crecieron 60,9% en 2025, alcanzando los $ 146.422 millones, con mayor participación de créditos convencionales y un aumento de 26% en la línea de leasing respecto de diciembre de 2024.

En paralelo, los indicadores de riesgo mostraron mejoras: la mora entre 31 y 250 días bajó de 6,6% a 5,8%, mientras que los créditos con más de 250 días de atraso disminuyeron de 2,6% a 1,4%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La nueva estrategia

De acuerdo con el presidente de Global Soluciones Financieras, Leonidas Vial Claro, un aspecto clave del ejercicio 2025 fue "consolidar el manejo operacional y financiero con miras a sentar las bases para un crecimiento rentable y sostenible de la compañía", según escribió en la carta de la memoria de la compañía.

"Esta decisión es fruto de un minucioso análisis de las variables que son determinantes en nuestro negocio, todas ellas dinámicas y no exentas de riesgo, pero siempre en la búsqueda de espacios y nuevas oportunidades para hacer frente a la creciente competencia de financiamiento en el sector automotor", explicó.

Vial Claro aseguró que dicho reenfoque estratégico no sólo significó dejar atrás un período de incertidumbre, sino que volver a reinsertar en el mercado a Global con una posición sólida y una estructura ágil.

"Parte fundamental en este proceso fue concentrarnos casi exclusivamente en el financiamiento de autos usados, un negocio más rentable y con menores costos de operación", reveló en la carta.

Vial Claro agregó que dicho cambio tuvo como resultado generar en ese segmento el 95% de los créditos de Global, a diferencia de años anteriores donde las colocaciones se distribuían en partes iguales, esto es, entre unidades nuevas y de segunda mano.

"Esta determinación no sólo ha sido importante en la tarea de aumentar de modo significativo nuestras colocaciones, sino también ha permitido que la empresa no dependa de las variaciones que cada año tiene la venta de automóviles 0 kilómetros", explicó.

Para ilustrar lo anterior, indicó que, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz (Cavem), entre enero y diciembre de 2025 se comercializaron 310.598 unidades nuevas de vehículos livianos y medianos, con un crecimiento de sólo el 2,7%, en línea con lo proyectado por los especialistas y por debajo del promedio de ventas del sector automotor en los últimos 10 años.

"En tanto, el mercado de usados continuó aumentando su relevancia dentro de la industria, con un crecimiento sostenido en 2025, confirmando así que se trata de un segmento en franca proyección", añadió.

Otro de los puntos clave que destacó Vial Claro fue el "aumento exponencial en el número de distribuidores, pasando de 200 a más de 900, fundamentalmente medianos y pequeños, con quienes mantenemos una muy buena relación y hacen que la compañía esté menos expuesta a pocos actores en el negocio".

Asimismo, y como parte del análisis estratégico de las filiales, "resolvimos dejar atrás el arriendo de vehículos. Por ello, fusionamos Car Outlet y Urban Mobility, dejando a esta última a cargo de la operación de compra y venta de vehículos usados".

Para finalizar, entregó el siguiente mensaje a los accionistas: "Nos queda por avanzar, no cabe duda, pero hoy tenemos ciertamente una empresa más dinámica y flexible, con menos deuda y exposición al riesgo, todo lo cual nos permite avizorar un futuro claro y promisorio".