CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
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Luego de un inicio de año turbulento, marcado por las inconsistencias en sus estados financieros y por la suspensión de la cotización de sus acciones en bolsa, Clínica Las Condes realizó este jueves su junta ordinaria de accionistas, instancia en la que buscó dar una señal de mayor optimismo de cara a la nueva etapa que abre la compañía.
En el encuentro, la firma ligada al rubro de la salud presentó su primer balance anual desde el ingreso de EuroAmerica y Clínica Indisa a la propiedad, junto con un análisis detallado de la gestión desplegada durante 2025, ejercicio que -según expuso la administración- “estuvo definido por una profunda reestructuración operativa y financiera destinada a recuperar la excelencia médica y la estabilidad institucional”.
En esa línea, la entidad señaló que, tras un riguroso proceso de auditoría y revisión interna, la administración dio por concluida la etapa de saneamiento financiero, cerrando así uno de los capítulos más complejos que ha enfrentado la institución en los últimos años.
Con ese proceso ya encaminado, el presidente del directorio, Carlos Kubick, enfatizó que “estamos confiados en la nueva etapa que viene para Clínica Las Condes, tras el arduo trabajo para culminar el saneamiento financiero. Con esto cerramos un ciclo, y nos enfocamos en los próximos pasos poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC”.
El directivo agregó que ahora “enfrentamos 2026 con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño. Nuestra estrategia se enfoca en una medicina integral, que busca acompañar a las familias en todo su ciclo de vida, desde la prevención".
Desde la institución, además, destacaron que entre los principales hitos revisados en la junta estuvo la aprobación del aumento de capital por $ 80 mil millones, decisión que calificaron como un paso clave para cerrar definitivamente la etapa de estabilización financiera y avanzar hacia la ejecución del nuevo plan estratégico impulsado por la actual administración.
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