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CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""

El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".

Por: Laura Guzmán

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 17:00 hrs.

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<p>CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""</p>

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