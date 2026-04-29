Con nuevo directorio, Socovesa apunta a recuperar rentabilidad y retomar el ritmo de nuevos proyectos

La empresa buscará iniciar la construcción de 17 nuevas obras durante este ejercicio, junto con alcanzar una venta potencial por UF 9,6 millones.

En una junta marcada por un tono más optimista que en años anteriores, Socovesa centró buena parte de su encuentro de accionistas en destacar la mejora que exhibió la compañía durante 2025, ejercicio en el que, tras varios años complejos para la industria inmobiliaria, logró mostrar una recuperación en su posición financiera y mejores resultados operacionales.

El foco no estuvo únicamente en el balance del último ejercicio. En su presentación ante los accionistas, el gerente general de la firma, César Barros, delineó las prioridades para 2026, en un escenario que la compañía considera más favorable para retomar crecimiento y avanzar en su recuperación operacional.

Según expuso el ejecutivo, la hoja de ruta para este año estará centrada en distintos ejes, como seguir fortaleciendo la rentabilidad, recuperar capacidad operativa y retomar el desarrollo de nuevos proyectos. En esa línea, la inmobiliaria adelantó en su memoria anual que buscará iniciar la construcción de 17 nuevos proyectos durante este ejercicio, junto con alcanzar una venta potencial por UF 9,6 millones.

Barros señaló que uno de los principales focos estará en consolidar la recuperación operativa de la compañía, para lo cual están reforzando su relación con la banca y explorando nuevas alternativas de financiamiento que les permitan sostener el ritmo de ejecución.

“Vemos un año en que vamos a mejorar nuestro nivel de desistimiento y también tenemos por delante seis inicios de escrituración. Estamos muy preocupados para que esas ventas se puedan reflejar en tiempo y forma de lo que tenemos planificado”, afirmó el ejecutivo.

Cambio en la mesa

Más allá del balance financiero y de las proyecciones para 2026, la junta también estuvo marcada por cambios en el directorio de la compañía, luego de la salida de dos históricos integrantes de la mesa.

El primero en dejar la mesa fue Fernando Barros, actual ministro de Defensa, quien formaba parte de la mesa de Socovesa desde el año 2000. Durante la junta, el presidente de la compañía, Javier Gras, dedicó unas palabras a su salida y valoró su trayectoria en la firma.

“Hoy día cumple labores en el gobierno. Le deseamos que tenga un buen desempeño y tenerlo de vuelta pronto en las líneas legales, que son las que él domina con mucha claridad y mucha experiencia”, señaló.

A su salida se sumó también la de René Castro, quien además de director ocupó cargos ejecutivos en la compañía por más de tres décadas y ejercía como vicepresidente.

“Es una salida que en lo personal es bien difícil (...) ha querido dar un vuelco en su vida, ya ha cumplido algunos años también y quiere darle un cambio y giro a su vida, no tener que estar cumpliendo roles ya que él era vicepresidente de la compañía. Así que le damos las gracias. Quería que se le reconociera su participación y su entrega de tantos años”, sostuvo Gras.

Para ocupar ambas vacantes ingresaron Jaime Maluk y María Francisca Yáñez. El primero integra también el directorio de Enjoy y es socio en Bicentenario Capital y L2B Invest. En su trayectoria ha participado en directorios de compañías como Hites, Colbún y BTG Pactual Chile.

Yáñez, en tanto, se desempeña actualmente como directora no ejecutiva en Santander Chile y Coca-Cola Andina.

Con ello, el directorio de Socovesa quedó conformado por Javier Gras, Tomás Izquierdo, Rodrigo Gras, Fabiola Negrón, María Dolores Lasen, Jaime Maluk y María Francisca Yáñez.