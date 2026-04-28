Quién es y de dónde viene el nuevo gerente general de Coca-Cola Company en Chile

Coca-Cola Company tiene nuevo gerente general en Chile. Así lo anunció la compañía internacional de bebidas a través de un comunicado este martes, en que oficializó el aterrizaje del ejecutivo mexicano José Abelardo Gudiño, quien se ha desempeñado dentro de la firma por más de tres décadas.

Gudiño, de paso, también asumirá el cargo de vicepresidente de Operaciones en los mercados de Chile, Bolivia y Paraguay, donde liderará la gestión de la firma y trabajará codo a codo con las embotelladoras socias en la región: Coca-Cola Andina (Chile, Argentina, Brasil y Paraguay) y Coca-Cola Embonor (Chile y Bolivia).



“Asumo este desafío con un profundo respeto por la historia que Coca-Cola ha construido en Chile. Nuestra prioridad es seguir fortaleciendo el negocio, estando cerca de las personas y aportando al desarrollo del país a través de toda nuestra cadena de valor. Esa es la invitación, avanzar juntos hacia el país que queremos”, afirmó Gudiño.