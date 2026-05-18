Desarrollo País anuncia aterrizaje de nueva directora de Infraestructura Digital
Stephanie Castro Rojas liderará proyectos tecnológicos como el Cable Humboldt, el Cable Antártico y el Paso Pehuenche.
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Este lunes, Desarrollo País informó la llegada de una nueva gerenta de Infraestructura Digital, que asumirá el liderazgo de proyectos como el Cable Humboldt (que busca establecer la primera conexión directa de fibra óptica entre Chile y Asia-Oceanía) y Paso Pehuenche (de conectividad digital).
Se trata de Stephanie Castro Rojas, quien asumirá el rol dentro de la estatal en reemplazo de Natalia López. La nueva directiva es ingeniera civil industrial de la Universidad Católica y cuenta con “experiencia en gestión de proyectos tecnológicos, modernización institucional y control de gestión, tanto en el sector público como privado”, comunicó la compañía.
Ha pasado por la Oficina Nacional de Emergencia, “donde lideró iniciativas vinculadas al fortalecimiento de capacidades tecnológicas de la institución y, posteriormente, se desempeñó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde estuvo a cargo de la División de Finanzas, Planificación y Control de Gestión”, consignó Desarrollo País.
Antes de asumir este nuevo rol, Castro se desempeñó como directora de Administración y Finanzas de la Corporación Cultural de Las Condes.
Además de el Cable Humboldt y el Paso Pehuenche, la nueva directiva estará a cargo de liderar la evaluación de iniciativas como el campus de data para inteligencia artificial en la Región de Antofagasta (que hoy se realiza en conjunto al Ministerio de Ciencias) y el Cable Antártica, proyecto hoy en etapa de investigación.
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