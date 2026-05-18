Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Contratiempos por pasajeros disruptivos en el avión crecen sin parar y en Chile es donde más aumentan: 120% en 2025

Aerolíneas alertan por esta tendencia, que es sostenida y preocupante en toda Latinoamérica y el mundo, pero que en el país es más inquietante por el alza del número de casos y una normativa poco exigente.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 15:10 hrs.

Valeria Ibarra empresas Aerolíneas aviones
<p>Contratiempos por pasajeros disruptivos en el avión crecen sin parar y en Chile es donde más aumentan: 120% en 2025</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

“País de arrendatarios”: el 80% de las familias chilenas ya no puede comprar una vivienda
2
Economía y Política

Economía chilena cae más de lo previsto en el primer trimestre del año con un retroceso de 0,5%
3
Empresas

Fabricados con restos de barcos: Grupo Patio crea nueva filial para vender pisos modulares
4
Mercados

Masisa negocia venta de su propiedad y austriaca Egger correría con ventaja
5
Empresas

Biministro Mas endurece el tono por la situación de Codelco: "Es una compañía que está fuera de control"
6
DF MAS

Los tres días de furia de Germán Naranjo: la falsa bomba en el W, el fajo de billetes en el Registro Civil y los insultos racistas en el avión a Frankfurt
7
Internacional

Estados Unidos e Irán lejos de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz tras el impacto de un dron en una central eléctrica de los Emiratos Árabes
8
Empresas

Edificios multifamily en la Región Metropolitana: arriendo promedio sube 27% pese a mayor vacancia
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete