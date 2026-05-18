Siete empresas españolas especializadas en agrotecnología presentan adelantos en Chile para potenciar alianzas y oportunidades de negocios

Este lunes comenzaron en Curicó las III Jornadas ICEX (Instituto de Comercio Exterior) de España para Exportación e Inversiones. El listado incluye a las empresas Agerpix, Censens Technologies, Cultifort, Hispanic Agrointeligencia, Imacimus, Lucasbiotech y Ritec.

Este lunes comenzaron en Curicó las III Jornadas ICEX (Instituto de Comercio Exterior) de España para Exportación e Inversiones, que se concluirán mañana en Santiago, y donde representantes de siete empresas españolas especializadas en nuevas tecnologías para la agricultura presentarán sus innovaciones a productores locales.

El listado incluye a las empresas Agerpix, Censens Technologies, Cultifort, Hispanic Agrointeligencia, Imacimus, Lucasbiotech y Ritec.

Ante la necesidad de aumentar el rendimiento y reducir costos, especialmente ante los crecientes desafíos que plantean la escasez hídrica y la falta de suelos, las firmas españolas han hecho grandes adelantos en agrotecnología, con la aplicación de software a la producción y servicios integrados de ingeniería agronómica, así como equipamiento para riego y protección de cultivos.

Exportar a Asia

En el evento participarán, además de la embajadora de España, Laura Oroz, el seremi de Agricultura de Maule, Alejandro Muñoz, el Presidente de la Fundación Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), Raúl Mozo y el Presidente de la Asociación AgroTech Chile, Francisco Astaburuaga. Por parte de los productores locales asistirán también representantes de Fedefruta y de Frutas de Chile.

ICEX es el centro español que se dedica a promocionar las inversiones y las exportaciones españolas en el exterior y “desde hace muchos años tenemos una experiencia importante buscando alianzas para empresas españolas que quieran instalarse y traer tecnología avanzada a Chile”, explica Juan Fernández-Cuervo, consejero y jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chile.

“Hemos tenido reuniones con Fedefruta y con Frutas de Chile para ver qué tecnologías y qué retos tienen aquí en agricultura, para ver si podemos buscar los socios españoles que les puedan ayudar”.

Gestión de datos

Según el diplomático, las oportunidades comerciales incluyen tanto la exportación de maquinaria y tecnología española, como inversiones directas de empresas españolas que puedan instalarse en Chile. “El interés que ven es la capacidad que tiene Chile para exportar a Asia y para convertirse en un suministrador todavía más importante de alimentos a los mercados asiáticos, especialmente a China”.

Mientras que versiones anteriores estuvieron enfocadas en elementos como máquinas de recogida y difusores para biocidas, la nueva edición trae sobre todo la denominada “agrointeligencia”, es decir software y componentes que permiten obtener más información y hacer una mejor gestión de los datos. “Hoy en día se requiere más software para hacer una gestión más eficiente por hectárea, para detectar si el suelo está demasiado húmedo, demasiado seco, si faltan nutrientes, o anticiparse a la aparición de plagas, para mejorar el rendimiento y reducir costos”.

Escasez hídrica

Un elemento clave estará puesto en la escasez de agua, una amenaza cada vez más relevante para el sector. “Una diferencia muy grande con la costa española, donde se producen todos estos alimentos, es que hay más inversión en infraestructuras de agua, más plantas desaladoras enfocadas a la producción de alimentos. Y también más uso de agua reciclada para la agricultura. En España eso ya está muy concienciado y forma parte bastante del paisaje. Chile todavía tiene que prepararse mucho para el estrés hídrico”.

En ese sentido, la tecnología española puede hacer una diferencia. Y no se trata solo de la disponibilidad del recurso, aclara Fernández-Cuervo, que recuerda el caso de Vietnam, un país donde existe agua en forma abundante. “En el delta del Mekong, los agricultores tienen problemas y no es que no haya agua, sino que debido al cambio climático está subiendo el nivel del agua marina, de modo que los deltas se están llenando de sal. Entonces, aunque tengas mucha agua, se trata de tenerla en el momento adecuado y con la calidad adecuada. Para hacer una agricultura a nivel mundial de calidad y que sea global, el primer recurso fundamental es el agua”.

La huerta de Europa

España es el primer productor del mundo en aceite de oliva y el segundo productor de hortalizas. “Por eso la llaman la huerta de Europa. En casi todos los supermercados europeos encuentras hortalizas españolas y aceite de oliva. Hablamos de tomates, pepinos, lechugas, pimentón. Y también de frutas frescas. Y casi todo esto se exporta a la Unión Europea. España produce más de la mitad de los cítricos de la Unión Europea”.

Pero en las últimas décadas ha ido más allá de la producción de alimentos, para convertirse también en un líder global en el desarrollo de tecnologías, gracias a sus ventajas competitivas. “La escala industrial de España en la producción de alimentos es muy alta, hay muchas empresas grandes. Se exportan en torno a 75 mil millones de euros al año. Es más o menos nueve veces más de lo que exporta Chile en alimentos al mundo. Entonces, una vez que tienes empresas grandes, eso conlleva a una optimización de costos, de recursos y un sistema muy potente de tecnología, que es un poco lo que lo que queremos afianzar también aquí en Chile”.