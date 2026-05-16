Landes condena denuncia contra ejecutivo por presunto acto discriminatorio en vuelo de Latam
La firma aseguró que las conductas denunciadas son incompatibles con sus políticas internas y afirmó que se encuentra recopilando antecedentes para evaluar eventuales medidas conforme a sus protocolos.
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La empresa Landes en una declaración pública luego de que se conocieran, a través de medios de comunicación, antecedentes sobre un incidente ocurrido el pasado 10 de mayo en un vuelo comercial de Latam y que involucraría a un ejecutivo de la compañía.
En el documento, la firma señaló que tomó conocimiento de los hechos por publicaciones de prensa y afirmó que no había sido informada oportunamente del episodio.
Frente a la situación, la compañía manifestó una condena “categórica y sin matices” a cualquier acto de discriminación, racismo u homofobia, enfatizando que este tipo de conductas “son absolutamente incompatibles” con los valores corporativos y con su política interna de no discriminación.
La empresa añadió que actualmente se encuentra recopilando antecedentes para determinar las medidas que correspondan “conforme a sus protocolos internos y la normativa vigente”.
La declaración surge luego de la difusión pública del incidente registrado en un vuelo comercial de Latam, caso que generó repercusiones en redes sociales y abrió cuestionamientos sobre eventuales conductas discriminatorias protagonizadas por el ejecutivo involucrado.
Hasta ahora, la compañía no ha informado si el ejecutivo continuará ejerciendo sus funciones mientras se desarrolla la revisión interna del caso.
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