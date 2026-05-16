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Landes condena denuncia contra ejecutivo por presunto acto discriminatorio en vuelo de Latam

La firma aseguró que las conductas denunciadas son incompatibles con sus políticas internas y afirmó que se encuentra recopilando antecedentes para evaluar eventuales medidas conforme a sus protocolos.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 16 de mayo de 2026 a las 14:58 hrs.

Latam Aerolíneas aviones Aeropuertos
<p>Landes condena denuncia contra ejecutivo por presunto acto discriminatorio en vuelo de Latam</p>

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