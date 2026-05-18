El rey de España premia a la familia Luksic por su trayectoria empresarial

Fue el propio rey de España, Felipe VI, quien hizo entrega a la familia Luksic del “Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano”, un reconocimiento que la Casa Real entrega para destacar la trayectoria empresarial y “la labor de personalidades que contribuyen de manera extraordinaria al desarrollo económico y empresarial de los países iberoamericanos, así como al fortalecimiento de un espacio compartido basado en la cooperación, la inversión y la promoción del comercio”.

Los Luksic, en la décima edición del premio, fueron el primer grupo familiar en obtenerlo. Previamente, entre los ganadores del galardón destacan el presidente del Grupo Carso y América Móvil, Carlos Slim; la presidenta ejecutiva de Santander, Ana Botín; el timonel del Grupo Gilinski, Jaime Gilinski; y el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta.

“El jurado otorgó el galardón en 2024 a la familia Luksic por su enorme trayectoria empresarial en Chile, donde hoy tiene participación en minería, banca, transporte, bebidas, manufactura y energía, manteniendo siempre un compromiso social filantrópico a través de la Fundación Luksic con la que impacta a miles de personas anualmente, consolidándose como uno de los grupos empresariales más relevantes de Latinoamérica”, escribió la Casa Real en un comunicado.

En la ceremonia, que se realizó en el Salón Borbones del Palacio Real de El Pardo, participaron en representación del conglomerado chileno Jean Paul, Paola, Gabriela, Fernanda y Mara Luksic.

Luego de entregar el reconocimiento, el rey mantuvo un encuentro social con la familia chilena y los asistentes al acto, entre los que se incluye al secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el expresidente de España, Felipe González; el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y secretaria del jurado, Núria Vilanova.

Esta última, junto a Ceapi, organizó un almuerzo homenaje dedicado a la familia Luksic. Vilanova, según expuso esta organización, “realizó una laudatio dedicada a la familia Luksic, destacando cómo han logrado consolidarse como uno de los grupos empresariales más relevantes de América Latina”.