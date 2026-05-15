Firma portuguesa de scooters Whoosh apunta a dominar la Región Metropolitana

Ya tienen 8.900 scooters eléctricos en las calles, con más de 20 mil viajes diarios.

Son de color amarillo con negro y hoy se mueven por las calles de 11 comunas en la Región Metropolitana y por las avenidas de grandes ciudades como Temuco, Puerto Montt y Viña del Mar. Whoosh, la marca portuguesa de scooters eléctricos que aterrizó en Chile en 2023, hoy apuesta por crecer.

Así lo afirmó Bernardo Barros, country manager de la firma en Chile, quien señaló que la expansión de la marca aquí ha sido “agresiva”: si en abril de 2025 tenían 5 mil scooters en la calle, hoy tienen 8.900; con una participación de mercado del 61%.

A nivel regional (contando México, Colombia y Brasil), en tanto, Chile representa cerca de un 40% de los ingresos de la marca: aquí, concretamente, hoy generan más de 20 mil viajes diarios con un ticket promedio de $ 1.700.

Estos traslados, desglosó Barros, se desarrollan en mayor cantidad en Las Condes, específicamente en el sector de Manquehue con Apoquindo; La Florida, San Miguel y San Joaquín.

¿Qué tienen en común estos sectores? Barros afirmó que, generalmente, es en ellos donde existen “mayores problemas de interconexión desde el transporte público al transporte privado o directamente hacia las casas o los trabajos”.

En ese sentido, añadió, Whoosh se ha consolidado en las calles como un “sistema de apoyo al transporte convencional”.

Pero quieren acelerar su crecimiento: “Nuestro foco para 2026-2027 es poder contar con (presencia en) toda la Región Metropolitana, estar en todas las comunas”, adelantó Barros.

Fuera de Santiago, en tanto, detalló que están en conversaciones con municipios de Iquique, Antofagasta y Osorno. El objetivo óptimo, afirmó, es llegar al breakeven para 2028.