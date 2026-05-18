Acción de Delta Airlines sube 2% tras la adquisición de una participación de US$ 2.600 millones por parte de Berkshire
La firma liderada por Greg Abel informó que durante el primer trimestre también aumentó su participación en Alphabet, mientras que se deshizo de acciones de Amazon, Visa, Mastercard y UnitedHealth, entre otras.
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La acciones de Delta Airlines suben 2% este lunes, luego de que el viernes -tras el cierre del mercado- Berkshire Hathaway acumuló una participación de US$ 2.600 millones en la aerolínea, reavivando la complicada relación del conglomerado con la industria aérea.
La compañía con sede en Omaha, Nebraska, dijo que había comprado 39,8 millones de acciones hasta fines de marzo, según una presentación regulatoria el viernes. El movimiento equivalió a una participación de 6,1%.
Las aerolíneas están lidiando con mayores costos de combustible después de que la guerra entre Estados Unidos e Irán cerrara efectivamente el estrecho de Ormuz, generando preocupaciones sobre el suministro de energía. A comienzos de este mes, Spirit Airlines puso fin a sus operaciones tras no lograr asegurar financiamiento de emergencia.
Otros movimientos de Berkshire
La presentación es la primera bajo el recién instalado director ejecutivo Greg Abel, quien asumió las riendas de Berkshire este año después de que Buffett dejara el cargo tras seis décadas al mando.
Durante el trimestre, Berkshire también elevó su posición en Alphabet, sumando 36,4 millones de acciones de la matriz de Google, mientras cerró su apuesta por Amazon.
Berkshire también salió de posiciones que incluían Visa, Mastercard, UnitedHealth, Diageo, Pool y Domino’s Pizza.
UnitedHealth ha estado intentando reconstruir la confianza de los inversionistas tras tener dificultades para adaptarse a los cambios en las políticas de pagos del Gobierno de Estados Unidos.
Berkshire también reveló que acumuló una participación en la minorista Macy’s Inc. Una proyección de ventas mejor a la esperada había impulsado las acciones de Macy’s a comienzos de este año.
Abel se ha desprendido de las participaciones accionarias que anteriormente eran administradas por Todd Combs, exseleccionador de acciones de Berkshire, informó el mes pasado The Wall Street Journal, citando a personas no identificadas familiarizadas con las inversiones de Berkshire. Combs se unió a JPMorgan Chase en diciembre para desempeñar un amplio rol de asesoría en inversiones.
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